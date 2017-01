Pullerits: sisuturundus ei rikasta ajakirjandust

Ajakirjanik ja ajakirjandusõppejõud Priit Pullerits leiab, et sisuturunduse pealetung ajab tarbijaid segadusse, sest nad ei saa enam aru, milline on objektiivne uudis ja milline kellegi kinnimakstud tellimustöö. Kokkuvõttes selline kirjusus mitte ei rikasta, vaid hoopis vaesestab üldpilti, leiab õppejõud.

Priit Pullerits leiab, et ka olukorras, kus sisuturundus on korrektselt märgistatud, ajab see inimesi segadusse, sest nad puhtfüüsiliselt ei jõua jälgida, mis on uudis ja mis makstud artikkel, kuid ta peab vahetegemist oluliseks.

"Ajakirjandusliku sisu puhul me eeldame, et ta on objektiivne ja kajastab mõlemaid pooli. Kui see on ostetud sisu, siis ta ilmselgelt kajastab üht osapoolt, sest ma ei ostaks ju sisu, kui see ei kajastaks ainult minu või valdavalt minu vaatepunkte," põhjendas ta "Aktuaalsele kaamerale". "Nii muutubki ühiskond selliseks, et kellel on raha, see maksab. Varsti rahamehed ostavadki endale uudiseid, kui head tegelased nad on."

Pullerits meenutas mitmeid ärimeeste korruptsioonijuhtumeid ning selgitas, et kui korruptsioonikahtlusega ettevõtja asub omale uudiseid ostma, mis näitavad teda toreda ja ausa inimesena, siis see on ühiskondlik ajupesu, mis lõpuks ka mõju hakkab avaldama.

Pullerits selgitas, et ajakirjandusliku uudise puhul eeldab tarbija, et ajakirjanik on erapooletult kuulanud ära kõik osapooled ning avaldab tasakaalustatud infot. Sisuturundusliku materjali puhul aga tasakaalustatust loota pole, ent inimesed ei suuda neil kahel vahet teha.

Pilti teeb kirjutamaks ka libauudiste pealetung, mis kahjustab ühiskonna analüüsivõimet veelgi. Selline kirjusus aga vaesestab pilti veelgi, sest objektiivset infot muust mürast eristada on üha keerulisem.

"See kirjusus, see erinevus ei rikasta, vaid vastupidi, see erinevus tapab demokraatiat ja surmab inimeste adekvaatset arusaamisvõimet," ütles Pullerits. "Uudis on hea, klassikalise ajakirjanduse alus. Kõik see irdumine on äärmiselt taunitav, äärmiselt ohtlik ja demokraatlikku ühiskonda kahjustav."

ERR.ee kirjutas, et TV3 pakub ettevõtjatele võimalust osta uudislõike oma uudistesaatesse, kuid jätab märkimata, et nende eest on tasutud.