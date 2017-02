Mihkel Mutt: tänuväärne, et president pidas kõnes tähtsaks identiteeti ja kultuuri

Kirjanik Mihkel Mutt ütles president Kersti Kaljulaidi kõnet kommenteerides, et talle meeldis värskus, mille Kaljulaidi isik kaasa tõi, aga oli ka palju tähtsat.

"See, et Eesti ei tohi magama jääda - see on kõige olulisem. Mulle meeldis ka väga, et väikses kohas tuleb elu arendada, sidusust tekitada elanikes," ütles Mutt presidendi vastuvõtu otseülekande ajal ERR-ile antud intervjuus.

Intrigeerivaks pidas Mutt kõike meie identiteeti ja kultuuri puudutavat. Muti arvates pühendas president nendele teemadele oma kõnes tänuväärselt palju ruumi.

"Tore, et president rõhutas eesti keele tähtsust ja meie komberuumi kaitsmise vajadust. Samas ta rääkis näiteks Lääne-Euroopast. Et seal ei ole migrantidel keeleõppega probleeme jatõi selle põhjusena välja, et seal ei kaitsta nii kiivalt oma kultuuri identiteeti ja oma komberuumi. Aga asi on ju selles, et migrandid õpivad seal keelt sellepärast, et see tagab neile paremad töötingimused, elušansid. Eestis tagab see ka, venelane, kes oskab siin eesti keelt, saab paremini elus edasi, aga ikkagi see on väike, see on ühel maal. Ja iga keeleõppija küsib, kas see on hea investeering. Siin pole tegemist sellega, et keegi armastab Eestist või peab sellest lugu, aga asi ei ole ju lootusetu. Inimesed on nõus õppima keelt, siis kui selles riigis, kus nad elavad on elu hea ja neil on võimalus sellest osa saada," kommenteeris Mutt.

"Nagu president ise ütles - me ei tohi paigale jääda, me peame edasi minema ja muutma elu paremaks. Sellega me lööme kaks kärbest ühe hoobiga. Me paneme inimesed õppima eesti keelt meelsamini ja ka need noored, kes on siit jalga lasknud tulevad kunagi meelsamini meie juurde tagasi," lausus Mutt.

Mutt kommenteeris veel, et Eestil on vaja praegu presidenti, kes mõtleks globaalselt, aga tegutseks lokaalselt. "Samavõrd, kui meid ümbritsevad ohud, tuleb mõelda, mis siiski Eestist saab. Ükskord ohud võivad hajuda, aga kui me ise oleme kahanenud, siis on see väga halvasti," ütles ta.