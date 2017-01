Tartu ülikooli rektor Volli Kalm kandideerib uuesti ametisse

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm (Foto: Andres Tennus, Tartu ülikool)

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ütles Eesti Päevalehele, et ise ta rektoriks kandideerida ei saa, sest rektorikandidaadid esitatakse.

"Arvan, et jah, mind esitatakse," tunnistas ta siiski vastuseks küsimusele, kas tal on infot enda esitamise kohta.

Tartu ülikooli funktsionaalse morfoloogia professor ja rektori valimise komisjoni esimees Priit Kaasik ütles, et ühegi kandidaadi nime pole veel komisjonile laekunud.

"Aga aega on kuu ja pabistama ei pea. Küll need avaldused tulevad. Arvatavasti on kandidaatidel siin oma taktika,” ütles ta.

Tõenäoliselt ootavad kõik võimalikud kandidaadid seda, kes esimesena üles seatakse, et näha konkurente.

Kalmu sõnul ei tähenda tema esitamine seda, et ta olekski automaatselt kandidaat.

"Tahan teada, mida esitajad ülikooli arengust ja strateegiast arvavad, ning kui see on risti vastupidine minu nägemusele, ei saa ma kandidaat olla. Kui see ühtib minu visiooniga, siis otsustan oma kandideerimise. Nii et ütlen kõigile esitajatele ette, et see pole automaatne jah-sõna, vaid tahan teada ka nende plaane," kinnitas Kalm.

Eesti Päevalehe andmeil võidakse rektorikandidaadiks esitada ka humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, praktilise filosoofia professor Margit Sutrop.

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub 9. märtsil. Hiljemalt 16. märtsil esitavad nõukogu ja senat hinnangu kandidaatide sobivuse kohta rektori ametikohale. Nõukogu ja senat võivad kandidaadid pingeritta seada.

Volli Kalmu viieaastane ametiaeg Tartu ülikooli rektorina saab täis 30. juunil.

Uue rektori valimiskoosolek peetakse 30. märtsil. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. Valituks osutub kandidaat, kes kogub üle poole valimiskogu häältest.

Kui rektor ei osutu valituks, pikeneb ametis oleva rektori ametiaeg ühe aasta võrra.