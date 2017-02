Soovi korral saab osta eratrammi ja sellega Tallinnas sõita

Müügis olev trammi Kopli depoos. (Foto: osta.ee)

Tallinna trammi- ja trollibussikoondis müüb oksjonil kahte vana trammi, ostjal on võimalus kokkuleppe korral sellega linnas ringi sõita.

Trammiliiklusteenistuse direktor Andres Vään ütles neljapäeval ERR-ile, et huvi on olnud suur: "Põhiliselt tuntakse huvi selle vastu, kas ja mis tingimustel oleks võimalik trammi kasutada Tallinna trammiteedel."

Põhimõtteliselt on eraisikul võimalik Vääni sõnul trammidega Tallinnas liikuda, kui sõlmida Tallinna Linnatranspordi AS-iga leping, mis arvestab kõike trammiliiklusega seonduvat: vastava kvalifikatsiooniga trammijuht, dispetšerteenus, trammide tehnoabi ja avariiteenistus, tehnoülevaatuse olemasolu, raadioside, parkimine, elektrienergia kulu.

1988. aastal valminud liigendtrammi ČKD Tatra KT4 hind oli neljapäeval oksjoniportaalis osta.ee 4500 eurot, teine sama marki trammi hind oli kerkinud 2500 euroni, kuid see on müügis alusvankrita. "See annab ostjale võimaluse soetada tramm odavamalt, kui ta soovib seda kasutada statsionaarsena," lausus Vään.

Trammidega ei saa ostja kaasa ka validaatoreid ja marsruuditabloosid.

Tehniliste näitajate kohaselt on trammid on 19 meetrit pikad ja kaaluvad ligi 20 tonni. Ühe trammi nelja elektrimootori koguvõimsus on 160 kilovatti.

Vään ütles, et naaberriikide linnadesse trammid ei sobi, kuna rööbastee laius on erinev meie omast.

Tšehhis renoveeritakse 12 trammi KT6 ja kaks trammi KT4., neist kuus saab uue tehnika ja retrovälimuse. "Ülejäänud trammidest 20 renoveeritakse enda jõududega, milledest kümme on juba näha Tallinna trammiteedel uued värviidentiteedis. Järele jääb 12 trammi KT4, millede kohta ei ole hetkel veel otsust langetatud," rääkis Vään.