Vene riigiduuma karmistab alaealiste enestappudeni viimise karistusi

Venemaa riigiduuma kavatseb heaks kiita seaduseelnõu, mis karmistab karistusi alaealiste enesetapuni viimise eest, eriti kui see on seotud interneti kasutamisega. Laste enesetappude lainet arutatakse Vene meedias palju, aga eksperdid hoiavad, et avalik diskussioon võib suitsiidide arvu hoopis suurendada.

Eelmisel aastal sooritas Venemaal enesetapu rohkem kui seitsesada alaealist. Sellest piisas, et duumasaadikud karmistaksid vastavat seadust. Näiteks kui keegi kallutab sotsiaalmeedias lapsi enesetapule, võidakse talle määrata kuueaastane vanglakaristus. Kui aga asi jõuab päriselt enesetapuni, siis seda, kes lapse sellele kallutas ootab kuni kaksteist aastat koloonias.



"Meie eesmärk on lapsed sellest sõltuvusest välja tõmmata ja nad päästa. Aga et aru saada, kui palju lapsi on juba sellesse kuritegelikku infosüsteemi tõmmatud, peame paljastama need, kes neid gruppe loob," ütles Riigiduuma aseesimees Irina Jarovaja.

Nüüd ei hakka politsei mitte ainult blokeerima enesetapule kallutatvaid gruppe, vaid ka otsima nende organisaatoreid. Kuid suurenenud tähelepanu sellele teemale, eriti alaealiste seas, võib ka kahju tuua.

"On niisugune asi nagu psühholoogiline indutseerimine, kui lai ringkond arutab mingit teemat ja luuakse grupid, et seda arutada. Varem oli vampiiride teema, emode teema, nüüd enesetapud. See on ohtliku käitumise risk," hoiatas tervishoiuministeeriumi lastepsühhiaater Jevgeni Makuškin. "Või ohtliku käitumise riski nautimine. Mõned ei ole kunagi selleks sammuks valmis, aga mõned on ja võivad selle sooritada."

Politsei andmetel on ohtlikud grupid suhtlusvõrgustikust Vkontakte üle kolimas Instagrami.