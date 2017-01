Prantsusmaa paremäärmuslaste liidri Marine Le Peni sõnul on Trump avanud maailmale uue lootuse. Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen leiab aga, et Euroopal tuleb nüüd oma kaitsevõimekust tugevdada. Saksamaa kantsleri Angela Merkeli sõnul on oluline, et ka tulevikus jätkataks suhtlust kokkulepitud rahvusvaheliste reeglite kohaselt.