Fotod: korruptsioonikuritegude büroo lubas haldusreformi jälgida tervavdatud pilgul

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kohtus esmaspäeval keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleriga, kes lubas komisjoni juhi Artur Talviku sõnul, et politsei jälgib teravdatud pilgul, et valdade liitumise ajal "mis laokil, see ära" olukordi ära hoida.

"Erilist tähelepanu lubab politsei pöörata, et kui mõni vald lõpetab tegevuse, et seal ei toimu varade kantimist või mingit omastamist. Et n-ö väikeses segaduse varjus ei oleks susserdamisi," võttis Talvik Ombleri sõnumi kokku.

Istungil tutvustas politseijuht Ombler ka kampaaniaplaani, et kohalike omavalitsuste valimistel ei toimuks häälteostmist, näiteks ID-kaartide kokkukorjamise teel.

"Leppisime kokku, et keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo teeb kampaania, aga meie komisjon teeb koostööd. Kuni sinnamaani välja, et erakondade esimehed teevad ühisdeklaratsiooni, et valimised oleks ausad," rääkis Talvik.