Suurem osa riigikogu fraktsioone ei näe Alajõe jätkamises probleemi

Maria Alajõe (Foto: Postimees/Scanpix)

Selgelt on Alajõe jätkamise vastu EKRE fraktsioon. Fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et see on "täiesti välistatud".

"Peale EAS-i asjaolude ilmsikstulekut ja veelgi enam – peale temapoolset kalanägu selles küsimuses on ta näidanud, et ta on avalikus teenistuses kõlbmatu. Minu arvates peaks ta olema kriminaaluurimise all," lisas Helme.

Vabaerakonna aseesimees Monika Haukanõmm ütles, et võitma peab konkursi parim. "Paraku Maria Alajõe uuestivalimine võib jätta mulje, et ametikoht võib olla talle kätte mängitud. Oluline, et konkurss oleks ja ka näiks läbipaistva ja ausana," märkis ta.

SDE fraktsiooni esimees Kalvi Kõva ütles, et riigikogu kantselei juhi kohale on käimas avalik konkurss ja loodetavasti leitakse parim direktorikandidaat. Samamoodi napisõnaliseks jäi ka IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul.

Keskerakonna juhatuse liige Enn Eesmaa ütles, et Alajõe on saanud riigikogu kantselei juhatajana tööga hakkama. "Tean, et selles küsimuses on mitmesuguseid arvamusi, kuid fraktsioon pole seni veel enda oma kujundanud. Igal juhul on Keskerakonna fraktsioon valmis tegema koostööd kõigi inimestega, kes osutuvad oma kogemuste ja omaduste tõttu parimaks valikuks."

Reformierakond jättis oma seisukoha välja ütlemata.

EAS-i juhatuse liikmena tegi Alajõe 2012. aastal otsuse nõuda president Toomas Hendrik Ilvese ettevõttele OÜ Ermamaa antud 192 000 euro suurusest otstarbekohaselt kasutamata jäetud toetusest tagasi vaid 10 protsenti. Alajõe üritas ka toonaselt majandusministrilt Juhan Partsilt edutult saada heakskiitu plaanile katta tagasinõue Phare programmide jäägist, mis oleks võimaldanud toetuse täies mahus tagasi nõudmata jätta.

2012. aastal tehtud otsuse 2016. aastal muutmata jätmine maksis EAS-i juhatuse esimehele Hanno Tombergile töökoha, nõukogu kutsus ta kohalt tagasi.

Skandaalse otsuse taga olnud Alajõe töötab riigikogu kantselei juhatajana ning kandideerib samasse ametisse teiseks ametiajaks. Alajõe on korduvalt tõrjunud kriitikat 2012. aastal tehtud otsuste eest, viimati öeldes, et tegemist oli EAS-i kollektiivse tegevusega ning otsuse koostasid juristid ja tema juhatuse liikmena üksnes andis allkirja.