Omavalitsusjuhtidele tuli üllatusena komisjoni ettepanek Ruhnu sundliitmise kohta

Nii Ruhnu vallajuhte kui ka Saaremaa ühendvalla loojaid üllatas haldusreformi Lääne-Eesti komisjoni ettepanek, et Ruhnu vald ei tohiks jääda eraldiseisvaks omavalitsuseks, kuigi seadus seda võimaldab. Lõpliku otsuse Ruhnu tuleviku kohta peab siiski langetama valitsus.

Saaremaa praegused vallajuhid on aasta jooksul mitmu korda arutanud haldusreformiga seotud küsimusi ja kellelgi pole isegi mõttesse tulnud, et ka Ruhnu saare esindajad võiksid selle laua ääres istuda, sest valitsus on lubanud kaaluda võimalust, et saarelised omavalitsused võivad saada eristaatuse ja jätkata omaette, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka Ruhnu esindajad on välja öelnud, et nemad soovivadki jääda omaette vallaks.

Haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlik komisjon otsustas aga teha valitsusele ettepaneku, et Ruhnu vald ei tohiks siiski jääda toimima eraldi omavalitsusena.

"Üllatus ta muidugi oli. Ja üllatus selle poolest, et Ruhnu valla ametnikud ja inimesed peavad seda lugema ajalehest. Mingit eelnevat informatsiooni küll ei olnud, et komisjon otsustab, et me ei saa iseseisvalt jätkata," rääkis Ruhnu vallavaolikogu esimees Heiki Kukk.

Saare maavanem Kaido Kaasik ütles, et komisjoni hinnangul on Ruhnul mõttekas jätkata suure valla koosseisus selleks, et tagada jätkusuutlik teenuste pakkumine.

"Me ikka päris pikalt kaalusime ja lasime ka eksperthinnangu võtta Ruhnu valla toimimise kohta. Ja mitte ainult tänasel päeval, vaid ka pikemas perspektiivis. Tuginedes ekspertarvamusele leidis komisjon, et Ruhnu saarel oleks mõttekam jätkata mõne suure valla koosseisus, et tagada ka jätkusuutlik teenuste pakkumine ja areng saarel," selgitas Kaasik.

Et Ruhnule ei peaks andma eristaatust, tuli üllatusena ka Saaremaa omavalitsusjuhtidele.

"Nüüd siis sisuliselt 12 tunnil öeldakse, et ikkagi Ruhnu volikogu ja valitsuse tahet ei aktsepteerita - see oli meie jaoks üllatav. Kindlasti ühinemiskomisjon teeb ka omapoolse pöördumise, et kui seadus võimaldab merelistel saartel jääda eraldi, siis me oleme seisnud selgelt Ruhnu volikogu selja taga. Kui nemad on otsustanud jääda eraldi, siis seda me toetame," kinnitas Saaremaa omavalitsuste liidu juht, Kuressaare linnapea Madis Kallas.

"Kartus on suur, sest otsustajad hakkavad igal juhul olema suurel maal või siis Saaremaal. Meie häält võidakse küll kuulda, kuid me sügavalt kahtleme, kas meie otsused ja tahtmised ikkagi ellu viiakse," kommenteeris Heiki Kukk.

Lõpliku otsuse Ruhnu tuleviku suhtes peab langetama valitsus. Komisjoni tegi valitsusele ka ettepaneku liita Pöide vald Saaremaa vallaga. Küll võiks aga saarelise omavalitsusena eraldi toimima jääda Muhu.