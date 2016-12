Nelja omavalitsuse liitumisel tekkiv Lääneranna vald hakkab asuma Pärnumaal

Neljapäeval kirjutasid ühinemislepingule alla Pärnumaa vallad Koonga ja Varbla ning Läänemaa vallad Hanila ja Lihula. Uus omavalitsus kannab nime Lääneranna vald ja hakkab vastavalt ühinejate soovile asuma Pärnumaal.

Neli valda pidasid läbirääkimisi kaks ja pool aastat ning vahepeal osales kõnelustel teisigi omavalitsusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnumaa kui praegugi territooriumilt kõige suurem maakond kasvab selle ühinemisega veel. Kuna aga maavalitsusedki on kadumas ja asemele tekkimas regionaalsed keskused, pole maakonnapiiridel varsti enam tähtsust.

"Meil on tekkimas väga suure territooriumiga uus vald, peaaegu poolteist Hiiumaad. Meil on hajaasustus - 4,19 inimest ruutkilomeetril. Me oleme väga eriline paik Eestis. Selle ühinemisega soovimegi, et meie piirkonnas elu edeneks, areneks ja et meie omapära tuleks välja," rääkis Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

"Kõige esimesena tulid ikkagi Hanila mehed oma tiiruga, käisid nii Varblas kui ka Tõstamaal, Lihulas ja meil. Nemad olid need, kes selle initsiatiivi haarasid. Siis võtsime selle seltskonna neljakesi kokku 2014. aastal suve alguses. Koonga volikogu oli esimene, kes tegi ametliku ettepaneku," selgitas Koonga vallavanem Mikk Pikkmets.

Kõige tõsisem arutelu oli nelikul selle üle, kummasse maakonda jääda ja kuhu tuleb vallakeskus. Lepiti kokku, et keskus on Lihula ja maakond Pärnu.

"Need, kes on tahtnud, on tulnud ja tulemus on hea," ütles Hanila vallavanem Arno Peksar.

"Kuna arutelud sujusid hästi ja kõik küsimused leidsid lahenduse, siis ei tekkinud kitsaskohti. Praegu oleme tulemusega rahul," kinnitas Varbla vallavanem Sivar Tõnisson.

Pärnu maavanem Kalev Kaljuste ütles, et loodetavasti arvestab valitsus loodava valla soovi jääda Pärnumaa koosseisu.