Uudistepäeva kokkuvõte 11. jaanuaril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Venemaal on teiste riikidega võrreldes Eestis kõige enam kinnistuid, Tallinna linna raha omastamises süüdi jäänud Nääme lahkub linnaosavahema kohalt ja Trump lükkab tagasi väited, nagu oleks Moskva teda kompromiteeriva materjaliga mõjutanud – need on mõned teemad, mis lõppevast uudistepäevast kaasa võtta.

Vene Föderatsioon paistab silma selle poolest, et tal on Eestis mitmeid kortereid, millest osa kasutavad saatkonna töötajad, aga osa seisab tühjana. "Pealtnägija" abil panime kokku virtuaaltuuri, milles saab ülevaate kinnistutest, mida Venemaa Eestilt rendib, mille on endale ostnud ning mida renditakse linnadelt või eraomanikelt.

Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon andis valitsusele soovitused reformi kriteeriumitele mitte vastavate omavalitsuste kohta, muu hulgas soovitati liita Loksa Kuusalu vallaga ning Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme Jõhviga.

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et kõik otsused, mis tuleb teha sundühendamise etapis, on väga pingelised ja lihtsaid lahendusi ei ole.

"Kui omavalitsused pole omavahel kokku leppinud, peab ju kaaluma kõiki asjaolusid - küll geograafilist ühtekuuluvust, kogukonnatunnet, haridusvõrku, transpordivõrku, erinevate avalike ja erasektori teenuste kättesaadavust, nii et see on pikk ja põhjalik analüüs," nentis Sarnet.

Näiteks Loksa saatuse üle oli komisjonis tema sõnul väga kirglik diskussioon, kas neil on ühisosa tekkiva Lahemaa vallaga või Kuusalu vallaga. Lõpuks otsustati viimase variandi kasuks.

Tallinna Kesklinna linnaosa keskerakondlasest vanem Alar Nääme jäi lõplikult süüdi linna raha omastamises ning peab seetõttu ametist lahkuma.

Kuna riigikohus Nääme kaitsja kaebust ei aruta, siis jõustus mullu septembris Tallinna ringkonnakohtus tehtud otsus, millega jäi tema süüdimõistmine muutmata.

"Seadusele vastu ei saa. Kui otsus on jõustunud, siis avalikus teenistuses ma ei tohiks enam olla," ütles Nääme ERR-i raadiouudistele.

"Tulenevalt riigikohtu otsusest ja seadusest pole mul võimalik enam kesklinna vanema ametis jätkata, mistõttu olen ka edastanud ametist lahkumise palve linnapea ülesandeid täitvale Taavi Aasale," sõnas Nääme.

"Ma siiani arvan, et ma midagi kriminaalset ei teinud," lisas ta.

USA presidendiks valitud Donald Trump lükkas oma Twitteri kontol mitmetes väljaannetes mainitud raportis esitatud süüdistused, mille kohaselt on Venemaal tema kohta kompromiteerivat materjali ning et selle abil on Moskva teda mõjutanud.

CNN, New York Times, Buzzfeed teatasid teisipäeva õhtul, et nii Trump kui ka president Barack Obama said luureametnike briifingu raames ülevaate ka ühest raportist, mille väitel on Trumpi meeskond Venemaaga aktiivselt koostööd teinud - näiteks Wikileaksi kasutamisel - ja mille väitel on Venemaa eriteenistustel Trumpi kohta hulgaliselt väga kompromiteerivat materjali.

Buzzfeed avaldas 35-leheküljelise memodest koosneva raporti ka täies mahus, kuigi tunnistas ka ise, et selles esitatud väiteid pole võimalik kinnitada ning et materjalis esineb vigu.

Pildil: presidendi administratsiooni juht Anton Vaino.

Väljaanne Newsweek väidab oma allikatele tuginedes, et USA valimiste mõjutamisest tingitud pinged Venemaa juhtkonnas viisid möödunud aasta suvel selleni, et ametist lahkus presidendi administratsiooni juht Sergei Ivanov, kes asendati Anton Vainoga. Samuti väidetakse artiklis seda, et Trumpi meeskonna esindaja ja Vene duumasaadiku vahelise kohtumise jälgimisega oli seotud Eesti teabeamet.

Möödunud aasta augustis olid mitmed isikud Venemaa juhtkonnas - näiteks Putini administratsiooni ülem Ivanov ja peaminister Dmitri Medvedev - muutunud ärevaks seoses sellega, et USA meedias süüdistati Venemaad küberünnakutes ja sekkumises üha rohkem ning oodata oli võimalikku Washingtoni tagasilööki. Samas olevat president Vladimir Putin olnud senise operatsiooni kulgemisega siiski rahul ning isegi Ivanov oli sunnitud imestusega tunnistama, et kui USA sanktsioonidega ei õnnestunud Venemaa eliidi sekka lõhet lüüa, siis omakorda Venemaa mõjutustegevus oli tekitanud USA-s tõelise poliitilise lahknemise, kirjutab Newsweek.

Kolmapäeval ja neljapäeval leiab USA Senati välisasjade komitees aset Donald Trumpi poolt järgmiseks välisministriks pakutud Rex Tillersoni kuulamine ning üleminekumeeskonna poolt saadetud teate kohaselt kavatseb Tillerson muuhulgas väljendada muret Venemaa tegevuse pärast ning öelda, et Hiina Rahvavabariik peaks olema abiks Põhja-Korea survestamisel.

Kui lõppenud aasta oli Ida-Virumaa jaoks suuresti tulekahju kustutamise aasta, siis uus võiks saada stardipauguks ülejäänud Eestile järele rühkimisele, leiab ajalehe Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev oma arvamusloos.

2016. aasta algas Ida-Viru jaoks muserdavalt. Viru Keemia Grupp lasi töölt lahti 500 inimest. Et veidi enne seda koondasid palju inimesi ka Nitroferd ja Eesti Energia, siis võtsid jutud ähvardavast sotsiaalsest katastroofist üha ägedamaid tuure üles.

Nõnda hulluks nagu sajandivahetusel – kui maakonnas ulatus tööpuudus üle 20 protsendi – olukord siiski ei läinud. Rahutusi ega meeleavaldusi, mida samuti kardeti, ei tulnud. Selles oli oma osa idavirulaste kannatlikul ja mõistlikul meelel.

Paar nädalat tagasi vapustas maailma meediat uudis Prantsusmaal jõustunud seadusest, millega keelati klassikaliste plastikust toidunõude kasutamine – edaspidi saavad Pariisi arvukad tänavakohvikud kasutada vaid biolagunevad söögiriistasid. Keeld on leidnud elavat vastukaja ning ka vastuseisu.

Väidetavalt on keeld vastuolus Euroopa Liidu kaupade vaba liikumise põhimõttega; samuti kardetakse, et biolagunev plastik leiab edaspidi veelgi kiiremini tee loodusesse kui praegu. Rohelise maailmavaatega inimesed aga rõõmustavad ning küsivad: kas ja millal võiks Eesti prantslaste eeskuju järgida?