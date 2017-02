Uue lasketiiru avanud Paikuse politseikolledž Narva ei koli

Vaatamata juttudele sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimisest võib akadeemia politsei- ja piirivalvekolledž Pärnumaal Paikusel end kindlalt tunda. Reedel avas kolledž uue lasketiiru, peatselt asutakse projekteerima taktikamaja.

Kõikidele turvalisusnõuetele vastav lasketiir on politseinike väljaõppel äärmiselt oluline. Seda tiiru hakkavad peale kadettide kasutama ka politseinikud. Täna näitasid kiirreageerijad, kuidas nende väljaõpe tiirus käia võiks, vahendas "Aktuaalne kaamera." Aga kas sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimise juttude kõrval on Paikusele investeerimisel mõtet?

Siseminister Andres Anvelt ütles, et Paikuse politseikool on ju regionaalpoliitika osa. "Väga tugeva, pika ajalooga, suurte investeeringutega. Minu kui siseministri käsi selle peale ei tõuseks kunagi, et ma kirjutaks alla sellisele dokustaadile, et Paikuse ja näiteks Väike-Maarja peaks Tallinnasse Kase tänavale kuhugi kolima. Arvan, et Ida-Virumaa vajab ka mingis ulatuses sisekaitseakadeemiat ja mingis ulatuses ta kindlasti sinna tuleb."

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik meenutas, et sisekaitseakadeemia politsei-ja piirivalvekolledž Paikusel on saanud suure investeeringu, 700 000 eurot.

"Meil on suured plaanid. Lisaks sellele Eestis ainulaadsele 180-kraadisele lasketiirule juurde ehitada autodroomi laiendus, luua taktikalinnak, kus saab lisaks kasutada ka virtuaalreaalsust. Ma loodan, et meil on siia põhjust tulla veel mitu korda lähematel aastatel avama uusi objekte. Ja tähtis on, et need jäävad siis kasutusse nii meie kadettidele kui ka politsei- ja piirivalveameti töötajatele."

Paikuse vallavanem Kuno Erkmann ütles, et Paikuse vallas on veel vaba riigimaad, niisiis võiks sisekaitseakadeemia Tallinnast Kase tänavalt hoopis Paikusele kolida.