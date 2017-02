"Foorum" | Anvelt: valitsus ei taha sisekaitseakadeemiaga lahendada kogu Narva probleemi

Siseminister Andres Anvelt (SDE) ütles ETV saates "Foorum", et sisekaitseakadeemia (SKA) kolimine Narva on koolile suur väljakutse, samas kinnitas ta, et valitsus ei püüa sellega lahendada kogu Ida-Virumaa ja Narva probleemi.

"Me võime teha väga suure muutuse sellest, et meil on üks riigile väga tähtis asutus, milleks on SKA, näiteks viidud Narva. See tähendab muidugi seda, et peame kõik koos tegema investeeringu ja see tähendab, et see raha tuleb milegi arvelt leida. Aga ma usun sellesse, et see toob aastate pärast tagasi väga palju. Näiteks 10-15 aasta pärast saame sellest aru, et Ida-Virumaale on tekkinud eestikeelne keskkond, on tekkinud eestikeelseid lasteaedu juurde, on tekkinud töökohti juurde, sest kui tekib nii suur taristu, kus on vaja inimeste vajadusi rahuldada, hakatakse investeerima sinna ka eraettevõtluse poolt," selgitas Anvelt saates.

Ta lisas, et SKA viimine Narva on üks võimalik arengumootor piirkonnas.

Anvelt ütles, et siseministrina ta on nõus riigiasutuste kolmisega Tallinnast välja, kuid tema sõnul ei saa see toimuda siseturvalisuse ja ka õppekvaliteedi arvelt. Samuti peavad parlamendierakonnad tema sõnul jõudma selgusele, kust võetakse selleks raha.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kommenteeris, et toimivat asja ei peaks lõhkuma. "SKA sellisel kujul nagu ta täna on - Väike-Maarjas päästekolledž, noori politseinikke õpetame Paikusel ja kõrgharidus ja magistriõpe suures mahus koos justiitskolledži ja finantskolledžiga on Tallinnas - toimib," sõnas ta.

"Kaine mõistus ütleb, et see on ebaratsionaalne otsus, lõhkuda ära tänane kool ja hakata nullist ehitama uut akadeemiat," lisas ta.

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) ütles, et tema sõnul on SKA kolimise puhul kolm küsimust. "Kas me tahame Eesti tugevamat kohalolekut Ida-Virumaal, kas see on vajalik Eesti julgeolekupoliitilistes huvides ja kas me oleme valmis selleks ka panustama. Kõigile kolmele küsimusele on minu vastus jaatav," ütles ta.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juhi Martin Helme hinnangul on SKA viimine Narva julgeolekuoht. "Loomulikult tahame tugevdada Eesti riigi kohalolekut Narvas ja Eesti riigi julgeolekut, aga see pole see viis, kuidas seda saavutada. Kui räägime SKA kolimisest, siis pikas plaanis hoopis õõnestame oma sisejulgeolekut," märkis Helme.

Vabaerakonna liige Külliki Kübarsepp ütles, et tema partei on valitsuse plaani suhtes väga skeptiline. Tema sõnul on selle plaaniga seoses väga palju küsimusi - milline saab olema õppekvaliteet, kust tuleb raha, milline on regionaalpoliitline mõju jne.

"Kui me täna lõpetame rääkimast õppekvaliteedi olulisusest SKA puhul, siis see on väga kurb. Minu arvates on murekoht see, et sise- ja justministeerium ole juba täna teinud neid tegevusi, et meil oleks Ida-Virumaal piisavalt kohtunikke, advokaate, politseinikke. Meil juba täna on need probleemid ja ainult ühe kooli sinna viimine ei lahenda seda sisulist küsimust. Alles hiljuti tõstsime kohtunike palgataset Ida-Virumaal, aga see ju ka ei motiveeri. Peab palju sisulisemate küsimustega tegelema, rohkem töökohti aitama eraettevõtlusel luua," rääkis Kübarsepp saates.

Maaeluminister Tarmo Tamm (KE) tõi välja, et uus valitsus on hakanud regionaalpoliitikaga sisuliselt tegelema ning kuigi palju on juttu SKA viimisest Narva, siis tegelikult tahetakse viia Tallinnast välja 25 asutust.

"Kahju, et opositsioon ei ole aru saanud, et see ongi regionaalpoliitika, kui riigiastused viiakse Tallinnast välja. Näiteks Taanis viidi eelmisel aastal pealinnast välja 3900 töökohta, Rootsis viidi välja 3000 töökohta. Need riigid on aru saanud, et regionaalpoliitika ongi see, kui riik on üle riigi laiali," rääkis ta.

"Me räägime ju Tallinnast riigiasutuste ära viimisest, mitte sellest, et Väike-Maarjast või Paikuselt võiks midagi Narva ringi liigutada. See on õige samm. Ja riik võiks oma maksumaksja raha eest piirkondi rohkem arendada, keskusi elus hoida ja see teenib kaudselt igat pidi tagasi. See teenus seal keskuses laiendab teisi võimalusi, olgu see teenindussfäär vms," lisas Tamm.