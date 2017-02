Pärnu lasteaialapsed tutvusid päästjate ja politseinike tööga

Laupäevase 112 päeva puhul Pärnus toimunud üritusel "Oskan aidata" teadsid lapsed hästi, mis number on 112 ja miks seda teadma peab. Lapsed said tutvuda päästjate ja politseinike tööga, politseikoera polnud nad varem näinudki.

Liblika tänava lasteaeda kogunenud lastele näidati, kuidas käituda, kui ollakse metsas matkates teistest maha jäänud ega osata kuskile minna. Siis on tähtis meeles pidada, et numbrile 112 helistades tuleb anda võimalikult palju infot oma asukoha kohta, et politsei, päästjad ja kiirabi teid üles leiaksid ja abi saaksid anda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lastele korraldatud mängud ja demod olid abiks, et hädaabinumber ja kõik sellega seonduv meelde jääksid.

Mõistagi huvitas kõiki, mis varustus on päästjatel päästeautos.

"See vesi tuleb mööda voolikut mulle siia joatoruni - seda nimetatakse joatoruks. Mina saan sellega hakata tööd edasi tegema. Kus ma näen leeki, suitsu, siis ma saan sellega kohe kustutama hakata," kirjeldas Pärnu päästekomando päästja Andres Jefimov oma tööd.

Kümme külmakraadi lapsi ei seganud ja nad oleksid võinud 112 seotud tegevusi harrastada kogu päeva. Ladus korraldus tagas selle, et igav ei hakanud kellelgi.

"Tänane päev oli lahe, käis nii palju päästeameteid. Eriti see, kuidas mängiti etendust, kuidas lapsed läksid metsa ja pärast tulid päästeametid. Ja number 112 on eriti tähtis asi, mida ei tohi kunagi unustada," rääkis Kristina.

"Täna on meil selline üritus siin, 112. See on politsei ja tuletõrje number," kinnitas Anna. Ka Emil teadis, et 112 on hädaabinumber, mille kaudu saab ühendust päästjatega.