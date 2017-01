Uudistepäeva kokkuvõte 27. jaanuaril

(Foto: ERR)

Peaminister Jüri Ratas ei pea mõistlikuks, et 21. sajandi Eestis on ikka veel 80 000 inimest, kel puudub kodakondsus. Samas annab ta aru, probleemi lahendada ei saa, kui teised valitsuserakonnad tema ideega kaasa ei tule.

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" kinnitas Ratas, et ettepanekut anda Eestis vähemalt 25 aastat elanud halli passi omanikele kodakondsus ei saa kuidagi käsitleda soovina ühiskonda lõhestada.

Rahandusministeeriumi audit tuvastas, et kolm Tartu ülikooli töötajat on võltsinud dokumente ja üks eiranud huvide konflikti keeldu. Nende pettuste tõttu peab Tartu ülikool Sihtasutus Archimedesele struktuuritoetusena saadud summast tagasi maksma ligi 15 000 eurot.

Rektor Volli Kalmu sõnul on kõik pettusega seotud ülikooli töötajad enda süüd tunnistanud.

Täna keskpäeval kogunenud Reformierakonna juhatus nimetas senise peasekretäri Reimo Nebokati asemel ametisse Rait Pihelgase.

Erakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et sõidab koos uue peasekretäriga juba järgmisel nädalal läbi terve Eesti. "Kohtume meie kohalike liidritega, et anda üheskoos start omavalitsuste volikogude valimistele.“

"Käimas on liiklusseaduse eelnõu väljatöötamise protsess eesmärgiga viia liiklusseadus vastavusse tehnoloogia arenguga, aga eelnõu pole veel lõplikult valmis. Oleme veel varases seisus ja see on muu hulgas pädevate asutustega läbi arutamata, mistõttu ei ole mõistlik veel eelnõu sisusse detailselt minna," ütles ERR-ile ministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Majandusministeerium valmistub liiklusseaduses sätestama, milliste reeglite alusel hakkavad liikluses osalema robotliikurid. Üks võimalus on, et samade õigustega nagu jalgratturid.

Suurte ja hästi transporti taluvate tomatite ihaluses tehtud läbimõtlematu aretustöö viis tomatite geenipagasi vaesumise ja viljadele iseloomuliku maitse andvate geenialleelide kadumiseni, näitab suuremahuline geeniuuring. Lihtsamalt öeldes – poetomatitest aretati kogemata maitse välja.

"Arvan, et kõik tunnistavad, et neile ei meeldi poetomatite maitse. Häid tomateid otsitakse taga tikutulega. Seega on ilmselt lohutav kuulda, et nüüdisaegsetes tomatites pole tõepoolest mitmeid tomatiga seostuvaid aromaatseid ühendeid nii palju kui varem. Vaatamata sellele, et tomatikasvatajad on aastaid väitnud, et viljadel pole midagi viga," sõnas uurimuse juhtivautor Harry Klee ERR Novaatorile antud intervjuus.

Ülemaailmse holokausti mälestuspäeva puhul toimusid mitmel pool Tallinnas mälestusüritused.

Hommikul asetati pärjad Lasnamäel asuva mälestuskivi juurde, edasi toimus mälestusüritus Rahumäe kalmistul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahumäele olid kogunenud ka Tallinna Juudi kooli õpilased.

Alates 2020. aastast teenistusse asuvatel tegevväelastel, politseiametnikel ja prokuröridel õigust eripensionile enam pole, kuid muudatuse rahaline kokkuhoid lükkub riigi jaoks kaugesse tulevikku.

Neljapäeval sotsiaalministeeriumist kooskõlastamisele läinud eelnõuga nähakse ette tegevväelase tegevteenistuspensioni, politseiametniku väljateenitud aastate pensioni ning prokuröri vanaduspensioni kaotamise üleminekuperioodi jooksul, kusjuures õigused eripensionile säilivad neil, kes on teenistuses 31. detsembril 2019. aastal, ning neil, kellel on selleks ajaks omandatud pensioni saamiseks vajalik staaž.

Eestit on reedel ja laupäeval külastamas kodanikuaktivistid 65 riigist. Kahepäevasel konverentsil vahetatakse kogemusi ja arutatakse 2018. aasta 8. septembril toimuvat Teeme Ära maailmakoristuse üleilmset koristuspäeva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti eestvedamisel toimuval koristuspäeval osaleb siis 150 riiki ja sellest saab Eesti Vabariik 100 üks rahvusvahelisi tähtsündmuseid.

Teisipäeval Soomes Meyer Turku laevatehases vastu võetud Tallinki uue, veeldatud maagaasil (LNG) sõitva kiirlaeva Megastar esimene liinireis Tallinnast Helsingisse toimub pühapäeval. Proovisildumine mõlemas sadamas ja punkerdamine Helsingis kulgesid viperusteta.

Uuel kiirlaeval on kahetasandiline autoteki laadimine, mis võimaldab sõidukeid ja kaubaautosid laadida ja lossida eraldi.

Lähirändurid kasutavad enim tsüklonite ehk madalrõhkkondadega seotud ilmatüüpe, kus on valdav edelatuul. Seega on Lääne- ja Lõuna-Euroopas ning Vahemeremaades talvitujaid nagu näiteks koovitajat, punarinda ja kuldnokka võimalik esimest korda trehvata just soojemal ja sombusemal kevadpäeval.

Millised ilmaolud on rändlindude esmasaabumise ajal Eestis viimastel kümnenditel valitsenud, uurisid Tartu ülikooli teadlased üheskoos kolleegidega Eesti maaülikoolist ja Brightoni ülikoolist.

Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste meesüksikmängu teises poolfinaalis sai endine maailma esireket Rafael Nadal (ATP 9.) viis tundi kestnud mängus jagu bulgaarlasest Grigor Dimitrovist (ATP 15.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4.

Finaalis läheb Nadal vastamisi vana rivaali Roger Federeriga, kes oli esimses poolfinaalis saanud jagu kaasmaalasest Stanislas Wawrinkast 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3.

35-aastane Federer ja 30-aastane Nadal on kohtunud 34 korda ja võidud on hispaanlase kasuks 23:11. Viimasel ajal kohtuvad nad aga harva: tunamullu Baselis jäi peale šveitslane ja kolm aastat tagasi Austraalia lahtiste poolfinaalis võitis Nadal.

"Esimene koht oli eht-eestlaslikult tagasihoidlikule 27-aastasele Mikule suur üllatus. Mikk on pärit Lõuna-Eestist, kus ta ka praegu elab ja töötab. Vaba aega meeldib Mikule veeta pere ja sõprade seltsis, tema elus on tähtsal kohal ka sport ning muusika. Iga nädal leiab Mikk aega jooksmiseks ja kitarrimänguks," kirjeldas PPA Facebookis.

Uuel ID-kaardi näidisele tuleb ka uus nimi, Mari-Liis Männiku asemel Jaak-Kristjan Jõeorg.

29. jaanuaril alustab ETV2 ekraanil 14-osaline saatesari, mis tutvustab tänavuse "Koolitantsu" tegemise. Festivali seekordseks teemaks on "Tants liigutab".

Kogu kevade kestev saatesari toob ekraanile kaksteist maakondlikku tantsupäeva ja finaalkontserdid. "Koolitantsu" tegemisi saab jälgida ka Koolitantsu erilehel.

Laupäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3°C.

Pühapäeval on samuti pilves selgimistega ilm. Kohati veidi sajab. Puhub lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..+2°C.

Allikas: Ilmateenistus