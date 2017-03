Tunne Kelam (Foto: Postimees/Scanpix)

Europarlamendi saadiku Tunne Kelami seisukoht on, et EL-i või üksikute liikmesriikide suheteid USA-ga tuleks näha realistlikult, lastes end vähem kanda ütlemistest ja nende stiilist, vaid rohkem tegudest.

Euroopa Rahvapartei (EPP) saadikurühma kuuluv Kelam rääkis kesknädalal Brüsselis Eesti ajakirjanikele, et tema ei tõttaks USA uuele valitsusele hinnangut andmast enne 1. maid: sada päeva kriitikavaba valitsemise võimalust ja siis alles esimene hinnang. President Donald Trumpi puhul on seda tava täielikult rikutud, sest riigipead hakati kritiseerima esimesest päevast ja see kriitika on ülimalt emotsionaalne, märkis ta.

Kelam ütles, et nii-öelda probleem ei ole mitte ainult uue presidendi isikus, vaid võrdselt on probleemi teine pool eelmise administratsiooni tulemustes, täpsemalt tulemusetuses.

Kelam märkis, et enne valimisi soovis ligi kaks kolmandikku ameeriklastest selget muutust senises poliitikas ning 70 protsenti leidis, et USA areng on valel teel.

Eesti eurosaadik tuletas meelde, et Barack Obama sai kaheksa aastat tagasi ametisse loosungitega "muutus" ja "maa ühendamine", siis ei saa osutamata jätta, et Obama ei suutnud seda muutust läbi viia. Muutuse vajadus jäi endiseks ning Ameerika oli pärast tema ametiaja lõppu enam lõhestatud kui kunagi varem, leidis Kelam.

Trumpi kohta lausus Kelam, et talle Trumpi isik ei meeldi, aga see pole põhjus, et keskenduda ainult sellele, kas keegi meile meeldib või mitte.

Kelam sõnastas, et Trump on tellimustöö sellest ühiskonna lõhestunud poolest, kes tunneb, et ta on arengust maha jäänud, kes näeb põhjust globaliseerimises - põhjendatult või mitte - aga kes tundis, et muudatus on vajalik.

Trumpi esimesele valitsemiskuule tagasi vaadates osutas Kelam, et vähesed on püüdnud oma valimislubadusi nii kiiresti ja jõuliselt ellu viia. "Tõsi, küll kohmakalt. Aga ma ei keskenduks vormidele ja sõnastusele, vaid pigem tegudele."

Trumpi meeskonna koostamist kommenteerides ütles Kelam, et on olnud eksitusi, kuid sellele vaatamata on uus administratsioon koostöövalmiduse suunaga. Kelam tõi näiteks Müncheni julgeolekukonverentsi või ka hiljutise USA kindralite visiidi Eestisse.

"Paistab, et tuleb anda aega sellele segadusele maha rahuneda ja vaadata, mis siis saab," võttis IRL-i liikmest Kelam senised poolteist kuud USA-s kokku.