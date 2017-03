5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Suurbritannia lahkumine EL-ist on veel vaid kuninganna kinnitada

Suurbritannia parlament andis peaminister Theresa Mayle volitused alustada Euroopa Liidust lahkumise protsessi. Alamkojas juba heakskiidu saanud dokumendi kiitis muudatusteta heaks ka Lordide-koda. Brexiti-minister David Davis teatas, et Lissaboni lepingu artikli 50 kohane lahkumisavaldus esitatakse märtsi lõpuks ja see käivitab kahe-aastased lahkumiskõnelused. David Davies ütles, et need kogu põlvkonna kõige tähtsamad läbirääkimised.

Parlamendi otsus edastatakse täna veel heaks kiitmiseks kuningannale ja seejärel võib Theresa May Euroopa Liidule lahkumisavalduse esitada.

Uuring: Eestis napib spetsialistidest töökäsi

Pea pooltel Eesti tööstusettevõtetel on puudu töötajatest, eriti spetsialistidest. Seetõttu on kavandatavad investeeringud enamasti seotud uute seadmete või IT-lahendustega. Lisandväärtuse kasvatamisse plaanib investeerida iga neljas tööstusettevõte, selgub Swedpanga uuringust.

Panga tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ütles meie raadiouudistele, et juba eelmise aasta teises pooles oli tööstuses näha mahtude kasvu ning see on jätkunud ka selle aasta esimestel kuudel. Võrdluseks olgu öeldud, et eelmisel aastal kavandas investeeringuid 81 protsenti küsitletud ettevõtetest. Muret teeb aga vähene lisandväärtuse loomine ja siin on eesti ettevõtjad alla jäämas nii lätlastele kui leedukatele. Kuna Venemaa on sihtturuna täiesti ära kukkunud, vaatavad suurettevõtted üha enam Hiina poole, näitab uuring.

Patsiendi kahju hüvitamise kohtuväline süsteem vajab täiendusi

Kuu aega tagasi esitas sotsiaalministeerium osapooltele kooskõlastamiseks tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse loomise süsteemi idee. Selle eesmärk on luua kohtuväline süsteem patsientidele kahju hüvitamiseks, kui saadud raviga on kaasnenud tüsistusi. Eesti kindlustusseltside liit leiab, et esialgses kontseptsioonis on olulisi puudujääke, vahendavad meie raadiouudised.

Näiteks ei ole fikseeritud, kui suur on maksimaalne hüvitatav kahju ja puudub ülevaade, milliseid kahju liike üldse hüvitama hakatakse. Väljatöötamiskavatsuses on toodud keskmise hüvitise suurusena 5000 eurot. Kui patsient hüvitisega rahul ei ole, säilib endiselt õigus pöörduda kohtusse. Pärast osapooltelt ettepanekute saamist vaadatakse need läbi ja koostatakse eelnõu.

Fun Fact - Hunt puts on all his clothes right arm and right leg first.



Get to know DE @Margus_Hunt: pic.twitter.com/i4lNoilLVP — Indianapolis Colts (@Colts) March 14, 2017

Hunt Colti meeskonnaliikmeid tutvustavas videos.

Eestlane Margus Hunt jätkab karjääri ameerika jalgpalli profiliigas NFL, kui sõlmis esmaspäeval 2-aastase lepingu Indianapolis Coltsi meeskonnaga.

Hunt jõudis juba oma uue koduklubi pressiteenistusele anda ka lühikese ennast tutvustava intervjuu. Eestlane nimetas oma lemmikbändiks Metallicat ning hobideks sõpradega olemist ja golfi mängimist. Ühe oma veidrusena tõi Hunt välja selle, et riietub alati alustades paremast käest ja jalast.

Kell 10.30 algab Vikerraadios e-etteütlus.

Emakeelepäeva puhul korraldab Vikerraadio juba kümnendat korda traditsioonilise e-etteütluse. Etteütlus kõlab raadioeetris kell 10.30 ja kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mille leiab Vikerraadio kodulehelt. E-etteütluse võitjad kuulutatakse välja pärast keskpäevast uudistesaadet.

ERR-i portaalis saab aga osa võtta konkursist Kolesõna 2016. Milline oli 2016. aastal esil olnud uusmoodustistest või aastale iseloomulikest väljenditest kõige ebaõnnestunum, ebameeldivam või ebakõlalisem? Kolesõnu koos põhjendustega võib pakkuda sellesama artikli kommentaariumis 31. märtsini. Kolm enam hääli saanud kolesõna seab toimetus aprillis finaalhääletusele. Seekord palume aga pakkuda teil lisaks kolesõnale välja ka alternatiiv, teie arvates sobivam väljend värdkeelendi asemele.

Täna kuulutatakse välja ka Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade laureaadid, samuti mõttekirjanduse tõlkeauhind. Eesti kirjandusmuuseumis antakse kätte tänavune Gustav Suitsu luulepreemia.

Tartus tähistatakse emakeelepäeva ning eesti esimese luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeva Petersoni kuju juures Toomemäel, kus sõna võtab kirjanik Kristiina Ehin.

Estonia Talveaias toimub ülelinnalise koolieelikute etlemiskonkursi „Eesti keele kaunis kõla" lõppvoor ja pidulik lõpetamine.

Emakeelepäev on Eestis ka lipupäev.

Tänane ilm: Hiiumaal sajune, mujal vahelduv pilvisus, õhtuks rannikul tuul tõuseb

Pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on +1..+6°C.

Allikas: Ilmateenistus