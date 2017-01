Taavi Aas: Arsenali keskuse lugu näeb halb välja

Taavi Aas Postimees/Scanpix

"Taavi Rõivase juhitud RKAS-i kiirkorras tehtud otsus Arsenali kinnistute müügiks ja Rosimannuse varjatud osaluse ootamatu ilmsiks tulek näeb avalikkuse silmis üsna halb välja," ütles Aas.

"Juba see, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon on asunud asja lähemalt uurima, heidab kogu projektile negatiivse varju. Peamiselt jääb õhku küsimus, millal Rosimannus kavatses oma osalusest avalikkust teavitada kui poleks ilmunud vastavasisulist Äripäeva artiklit. Tõenäoliselt ei teaks me seda siiani," lisas Aas.

"Ühelt poolt vajab Põhja-Tallinna linnaosavalitsus kaasaegsemat töökeskkonda, kuid hetkel tuleb asjasse tuua rohkem selgust, enne kui linn saab Arsenali keskusega läbirääkimisi jätkata. Soovin isiklikult saada rohkem informatsiooni ning ilmselt on vajalik ära oodata ka riigikogu erikomisjoni seisukoht või vähemalt esialgne hinnang 2012. aastal toimunud riigivara kiirkorras müügile,“ nentis Taavi Aas.

"Olen juba palunud Põhja-Tallinna vanemal Arsenali keskuse läbirääkimiste osas hetkeks aeg maha võtta. Juhul kui keskusega toimunud tehingud on korrektsed, ei näe ma probleemi läbirääkimiste jätkamiseks, kuid praegu peab asi saama selgemaks,"ütles Aas veel.