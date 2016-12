Sauga vald ühineb rahva vastuseisust hoolimata Sindi, Tori ja Arega

Sauga vallavolikogu ei arvestanud rahvaküsitluse tulemusi ega võtnud ka kuulda vallamaja ette kogunenud elanike arvamust, vaid otsustas ühineda Sindi, Tori ja Arega. Sellise ühinemissuuna vastased lubasid otsuse halduskohtus vaidlustada.

Sauga vallamaja ette kogunes enne volikogu algust poolsada inimest, kes olid kindlalt selle vastu, et vald on ühinemas omavalitsustega, millega elanikel pole kokkupuudet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamik vallavolikogu liikmeid hiilis vallamajja tagauksest, et vallarahvaga mitte kokku puutuda ja nende küsimusterahe alla sattuda.

Vallaelanikud ei tea siiani põhjust, miks volikogu katkestas ühinemiskõnelused Pärnuga.

"Tundub üha rohkem, et tegemist on väikese grupi poliitilise võitlusega ja üritatakse lihtsalt kuidagi karistada vallavanemat ja vallavolikogu esimeest. Põhiinitsiaatorid poevad selle taha, et nende valijad justkui oleks neile sellise mandaadi andnud," rääkis Sauga elanik Margo Põbo.

Ta märkis, et eelmiste kohalike volikogude valimiste eel polnud haldusreform veel teemakski.

"Suur hulk rahvast on siia kogunenud ja rahvaküsitlus on tehtud ja rahvas soovib Pärnu linnaga ühineda, aga volikogu meid kuulda võtta ei soovi," ütles Sauga elanik Piret Lille.

Nii läkski - vallavolikogu liikmed pidasid saugalaste õigeks ühinemissuunaks Torit ja Sindit, kuigi neile oli tutvustatud ka teadlaste uuringut, mille järgi on Sauga tõmbekeskus kahtlemata Pärnu.

Selle suuna ühinemise vastased kavatsevad volikogu otsuse halduskohtusse kaevata.

"Jah, me leiame,et see otsus ei ole kaalutletud, sellel ei ole mingeid argumenteerivaid seisukohti taga," ütles Lille.