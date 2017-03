Yana Toom sõidab märtsis uuesti Süüriasse ja kohtub de Misturaga

(Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Toom ütles, et oma reisi täpset aega ja täpseid sihtpunkte ta turvalisuse kaalutlustel ei avalda. Küll aga ütles ta, et ta sooviks külastada Aleppot.

"Assad ei ole üldse peamine ja ma ei ole üldse kindel, et see kohtumine toimuks, aga plaan oli minna vaadata seda humanitaarset olukorda kohapeal. Ja me teeme seda koostöös Punase Ristiga," ütles Toom.

Toom märkis, et üritatakse organiseerida kohtumisi ka opositsiooni esindajatega, aga see on väga keeruline. Kui peaks ette tulema ka kohtumisi Venemaa esindajatega, siis nendega kohtutakse Liibanonis, mitte Süürias, ütles ta.

Temaga koos sõidab veel kuus Euroopa parlamendisaadikut ja kõik võtavad kaasa ajakirjanikud.

Toom rääkis, et näiteks Eesti välisminister Sven Mikseriga ta tulevast visiidist rääkinud ei ole, küll aga peaminister Jüri Ratasega. "Just humanitaar olukorrast ja sellest, kuidas ma seda näeb ja miks ma selliseid asju teen. Jüriga ma olen sellest rääkinud küll. Aga see ei tähenda, et Jüri peaministrina kiidab minu tegevuse heaks. See ei ole peaministriga kooskõlastatud tegevus," rääkis Toom.

Toom ütles, et arvab, et kõik pooled Süürias on sooritanud sõjakuritegusid. "Ma arvan, et kõik osapooled Süüria konfliktis on sooritanud sõjakuritegusid. See on vist fakt. Ja sõjakuritegide puhul võib tegelikult kindel olla, et kõik süüdlased mõistetakse hukka. Mul ei ole mingit kahtlust, et kui see nii on, siis nii see ka läheb," lausus Toom.

ERR küsis Toomilt, mis eesmärgini ta oma visiitidega jõuda soovib. "Kindlasti ma saan targemaks. Kui sa oled kohapeal, räägid inimestega, siis see pilt on ikka hoopis teistsugune. Meie meedias on sellest väga must-valge lähenemine," lausus ta.

Samuti loodab Toom, et pingutades koos kolleegidega Euroopa Parlamendist, saavad nad survestada Euroopa Liitu rohkem Süüria humanitaarkriisiga tegelemisse.

Süüriaga seotud kõnelustel peaks Toomi sõnul olema üks osapool Euroopa Liit, sest Euroopa Liit on see, kes tegeleb põgenikekriisiga. "See ei ole USA, see ei ole Venemaa, see oleme meie. Aga laua taga meid ei ole," sõnas saadik.

Toom märkis, et maksab reisi ja ööbimised kinni oma isiklikest kuludest.