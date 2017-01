Asekantsler Jegorov: suurem kütuseaktsiis hüppelist hinnatõusu ei põhjusta

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul ei too kütuseaktsiisi tõus Eestis kaasa üldist hinnatõusu, märkimisväärne on vaid lahja alkoholi aktsiisi tõus, mis kergitab pooleliitrise pudeli või purgi õlle ja siidri hinda umbes 20 senti.

Jegorov märkis teisipäeval ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et mootorikütuste puhul pole jaemüügi hinda võimalik öelda, kuna selle määrab ikkagi müüja. Ta lisas, et kolmapäevast, 1. veebruarist lisandub bensiini hinnale koos käibemaksu ja uue aktsiisimääraga 5,6 senti liitri kohta, diislikütusele 5,4 senti.

Jegorov ütles, et aktsiisikaupade nagu kütuse, alkoholi ja tubaka puhul tuleb arvestada, et müüjad on seda ette varunud. "See aitab tasandada hinnatõusu. Alkoholi puhul on ilmselt kõige suuremad varud ja hinnatõusu pole veel märgata. Kõige enam varutakse viina, mõni müüja koguni aasta jagu," rääkis Jegorov.

Kui müügile saabub uue aktsiisimääraga viin, siis Jegorovi sõnul kallineb pooleliitrine pudel keskeltläbi 50 senti, lahja alkohol 20 senti poole liitri pealt.

Jegorov lausus, et kütuse osakaal majanduses on kuni kolm protsenti, toiduainetööstusele veelgi väiksem, umbes protsent. "Suurem hinnatõus langeb maismaatranspordile, kuid teenuse väljamüügi hind ei saa aktsiisitõusu arvelt rohkem tõusta kui paar protsenti," rääkis Jegorov.