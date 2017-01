Meediaekspert: Eesti vajaks sõltumatu meedia korraldamise organit

Eestis ei vasta meediateenuste järelevalve ja korraldamine Euroopa Liidu nõuetele, leiab meediaekspert Hagi Šein. Tema sõnul ei oleks TV3 uudistesse lugude ostmine nii kaugele läinud, kui Eestis tegutseks eraldi sõltumatu meedia korraldamise organ, mitte vaid üks Tehnilise Järelevalve Ameti osakond. Amet ise on aga teisel seisukohal.

Eestis anti meediateenuste valdkonna korraldamise ja järelevalve ülesanded 2013. aastal kultuuriministeeriumilt üle tehnilise järelevalve ametile, kus selle teemaga tegeleb eraldi osakond. Tallinna Ülikooli Balti Filmi ja Meediakooli õppejõud Hagi Šein toob välja, et teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on loodud eraldi sõltumatu meediat reguleeriv organ. Seda oleks tema sõnul ka Eestis vaja," vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sõltumatut meedia regulaatorit, kes suudaks jälgida meedia poliitikat, koguda ühiskondlikku arvamust, teha järelevalvet, soovitada erinevaid meetmeid, et tagada turul meedia pluralism ja võrdsed võimalusd ja arendada nii avalikku kui erasektorit ja tagada nende koostöö," ütles Šein.

Tehnilise järelevalve ameti sideteenuste osakonna juhataja Oliver Gailan ütleb, et see, kas meediat monitoorib näiteks eraldiseisev organ või ühe ameti osakond, sõltub konkreetse riigi turu suurusest ja riigi aparaadi ülesehitusest.

"Loomulikult on meil ka palju teisi funktsioone, aga siiski täna on leitud, et eraldi ametit ei ole selle jaoks vaja Eestis. Tehnilise järelevalve ametil on piisav ressurss, et tegeleda oluliste küsimustega meediateenuste valdkonnas. Loomulikult me peame seadma oma prioriteete ja piisavalt fookust, et keskenduda olulistele teemadele, kuid alati me reageerime kindlasti kaebustele ja püüame neid õigeaegselt lahendada," rääkis Gailan.

Gailan lisab, et amet tegeleb lisaks kaebuste ka rutiinse järelevalve. Hagi Šein leiab aga, et hiljuti ilmsiks tulnud TV3 uudistesse lugude ostmine ei oleks nii kaugele läinud, kui meil oleks meediaturu reguleerimiseks jaoks eraldi organ.

"Loomulikult oleks tal tingimus, et ta on sõltumatu, et tal oleks ressursse, et ta suudaks monitoorida, ta saab vastata küsimustele, sellisel juhul ei oleks praegu kogu seda niisugust sisuturunduse asja üldse nii suureks lärmiks läinud, kui regulaator oleks olnud informeeritud, kogu aeg monitoorinud, jälginud," leiab Šein.

Tehnilise järelevalve amet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse.