Tallinna linn otsib visuaalset identiteeti: maksumuseks 30 000 eurot

Tallinna vapp raekoja seinal. (Foto: Vikipeedia.)

Tallinna linnakantselei korraldab ideekonkursi, et luua linnale logo ja sellega seotud ühtne visuaalne identiteet. Konkursi võitjaga sõlmitud hankelepingu maksumuseks on 30 000 eurot. Turistidele suunatud teavitust ja kujunduselemente konkurss ei hõlma.

Ideekonkursi "Tallinna linna ühtse visuaalse identiteedi ideekavandi loomine“ eesmärk on hankedokumentide kohaselt leida Tallinna linnale kujunduspartner, kes loob visuaalse süsteemi Tallinna linnaga seotud asutuste, tegevuste ja infokandjate tähistamiseks. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse hankeleping ning loodav visuaalne süsteem vormistatakse Tallinna linna stiiliraamatuna.

"Tallinn on märkimisväärne linn. Siin kohtuvad keskaegne vanalinn ja innovatsioonilinnakud, mererand ja värvikad uusasumid. Tallinn on ka ettevõtlik ja elamisväärne linn, kus elab kolmandik Eesti elanikkonnast ja toimub suurem osa Eesti majandustegevusest. Siin on palju, millest rääkida ja mida armastada," seisab lähteülesandes.

Linnakantselei leiab, et hetkel on Tallinna kuvand liigselt seotud linnavalitsemisega ja see mõjutab linna teenistuses töötavate inimeste ja linlaste suhteid, tekitab võõrandumist ja vastandumist.

"Me tahame sellest vabaneda. Tahame astuda sammu eemale bürokraatlikust masinavärgist ja selgelt ütelda, et Tallinn on teenus, mis kujuneb ümber linlaste ja linna külaliste – Tallinn on oma elanike nägu. Tallinn on asukoht, Tallinn on taristu. Linn, mis väärtustab oma minevikku ja vaatab julgelt tulevikku," kirjeldab linnakantselei oma soove.

Linna tegevused jäävad märkamatuks

Veel on kirjas: "Kas Sina linna elanikuna või külalisena märkad, mida kõike Tallinn teeb? Tallinna linna tuhanded väikesed tegevused jäävad märkamata, sest neil pole ühtset väljanägemist – need kas kannavad kampaania sõnumit või puudub igasugune tähistus, mis annaks mõista, et selle taga on Tallinna linn. Tallinnal on vaja kujunduspõhimõtteid, mille alusel saaksime nii ise kui kujunduspartnerite abil tekitada kujundusi, mis jätaksid üheskoos tervikliku mulje ja aitaksid viia meie sõnumit linnakodanikuni."

Linnakantselei leiab, et praegu koosneb Tallinna linna visuaalne identiteet järgmistest omavahel nõrgalt seotud elementidest. Nendeks on lipp ja vapid mille, kasutamine määratletud Tallinna põhimääruses ja Tallinna logo, mis keskendub oma stilistikas liigselt vanalinnale ja on raskesti loetav. Ka on linnaosadel ja ametitele on olemas oma tunnusgraafika, nagu lipp ja vapp, mõnel juhul ka logo, mida kasutatakse kitsamalt oma valdkonna kampaaniates ja visuaalses kommunikatsioonis.

Turistidele on Tallinna tutvustamiseks on olemas keskkond www.visittallinn.ee, kuid käesoleva ideekonkursi lähteülesanne ei hõlma linna turismivisuaali.

Linnakantselei sõnastuses on nende sooviks ühtsustada Tallinna linna visuaalset identiteeti ning luua märk, mis kõnetaks nii linnakodanikku kui linnatöötajat ja kannaks sõnumit Tallinna linnast kui atraktiivsest ja modernsest elukeskkonnast.

Lähtuda tuleb ajaloolisest sümboolikast

Võistlustöö lähtekohana on kirjas, et ideekavandi loomisel tuleb juhinduda Tallinna ametlikust ajaloolisest sümboolikast, mis koosneb lipust, täisvapist, suurest vapist ja väikesest vapist.

"Tallinnal on ilus, lihtne ja selge lipp. 2016. aasta lõpus pealinlaste seas läbi viidud Tallinna avalike teenuste teemaline küsitlus näitas, et Tallinna linna lippu oskab kirjeldada ligi pool linlastest, samas kui vappide ja linnaosade sümboolika tuntus oli märksa madalam. Meil on soov võtta linna lipp Tallinna visuaalse identiteedi osana laiemalt kasutusele. Soovi korral võib selle juurde luua toetavaid kujunduselemente nagu mustrid, sümbolid jms," öeldakse ideekonkursi võistlusülesandes. "Tallinna linn peab linnaruumis ja visuaalses kommunikatsioonis oleme üheselt äratuntav. Sellele aitab kaasa hoonete tähistuse, suunaviitade ja muu visuaalse kommunikatsiooni korrastamine ühtse tööriistakasti abil."

Hankel osalemiseks tuleb linnakantseleile teada anda hiljemalt 22. veebruariks, kava peab valmis olema 10. märtsiks ning võitjaga sõlmitakse leping üheks aastaks.