Ministrid uurisid võimalusi Eestis töötavate välismaalaste bürokraatiakoorma vähendamiseks

(Foto: Christian Schnettelker/Creative Commons)

Urve Palo oli rahul, et bürokraatiat on asutud vähendama ka välistööjõu palkamisel.

„Tööandjate keskliit on teinud ära suure töö, kaardistades kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu Eestisse meelitamise kitsaskohti. Nii mõndagi ettepanekut on juba ministeeriumides asutud rakendama, olgu selleks dokumentide kehtivuse automaatteavituse tegemine, informatiivsema veebikeskkonna arendamine või eeltäidetud vormide kasutusele võtmine elamisloa korduval taotlemisel," loetles ta.

Palo tõi välja välismaalaste rahvastikuregistrisse kandmisega ilmnenud probleemi.

„Eestis töötavad välismaalased maksavad siin makse, aga kuna neid registrisse ei kanta, siis nad näiteks pangakontot avada ei saa. Loodan, et koostöös siseministriga leiame sellele kiire ja hea lahenduse," lubas ettevõtlusminister.

Kadri Simsoni sõnul tahab valitsus vähendada bürokraatiat nii avalikus sektoris kui ka riigi ja ettevõtjate suhtlusel. "Olen veendunud, et just ettevõtjate elu tuleb paberimajanduse osas teha nii kergeks kui võimalik ning siinkohal on nullbürokraatia algatus igati vajalik,“ ütles ta.

Kohtumisel osalesid ettevõtjate esindajatena Toomas Tamsar ning Mait Palts. Ära kuulati ka tööandjate keskliidu ettepanekud välistööjõuga seotud bürokraatia vähendamiseks.

Ministrid otsustasid saata avaliku sektori bürokraatia vähendamise tegevuskava edasiseks aruteluks valitsusele.

Nullbürokraatia projektiga plaanitakse kolme aasta jooksul kaotada või leevendada 164 seni kehtivat bürokraatlikku nõuet. Bürokraatia vähendamise töörühm käib koos kuni tuleva aasta aprillini.