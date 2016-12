Kuressaarest võib saada Eesti päikesepealinn

Eesti saab järgmisel aastal juurde veel ühe uue pealinna. Nimelt on vähemalt viimasel kuuel aastal Kuressaares olnud üle Eesti kõige rohkem päikeselisi päevi ja seetõttu plaanitakse järgmisel aastal uue turismihooaja eel nimetada Kuressaare Eestimaa päikesepealinnaks.

Roomassaare sadamas asuv riigi ilmateenistuse ilmajaam on fikseerinud, et teisipäevase seisuga on tänavu Eesti kõige päikeselisemas kohas - Kuressaares - paistnud päike 2139 tundi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõige päikeselisem on olnud aga 2011 aasta, siis oli päikest koguni 2440 tundi. Viimase viie aasta andmed kinnitavadki üheselt, et Eestis tervikuna ongi just Kuressaares olnud kõigil neil aastatel enim päikeselisi päevi.

"Suvel on pilvi just palju sisemaal, kuna seal on nii soojust kui niiskust. Ja siis hakkavad kerkima pärast keskpäeva rünkpilved ja varjutavad päikest. Samal ajal aga rannikul puhub selge ilmaga nn merebriis, mis puhub merelt maale ja ajab need pilved kaugemale," selgitas klimatoloog Ain Kallis.

Taevast pakutud võimalust tahavad nüüd saarlased kohe ära kasutada ja otsustasid Kuressaare nimetada järgmisel aastal Eesti päikesepealinnaks.

"Ma arvan, et selle nime kasutamine meie hüvanguks ja kõigi Saaremaa külastajate jaoks on kindlasti suure potentsiaaliga. Sest päikesega seostub ennekõike positiivsus, seostub palju valgust, palju soojust ja kõike seda me tahame ka Kuressaare külastajatele ja ka Kuressaare elanikele pakkuda," rääkis Kuressaare linnapea Madis Kallas.

Kuressaare turismiinfo töötajad kinnitavad, et ilm ongi just siseturismi puhul väga oluline faktor.

"Ma arvan, et see on väga oluline sõnum, sest meile siin suvel ikka inimesed Mandri-Eestist helistavad ja küsivad, et kuidas teil ilm on. Ja tavaliselt me ikka ju soovitame, et hakake aga tulema, mis te seal veel vaatate! Meil ju päike paistab!" lausus Kuressaare turismiinfokeskuse spetsialist Kati Aus.

Veelgi täpsema ilmainfo saamiseks tahab Kuressaare linn kevadel paigaldada kesklinna piirkonda ka ligi 10 000 eurot maksva täiendava ilmajaama, kuna 1,5 kilomeetri kaugusel mere ääres asuv Roomassaare sadama ilmajaam näitab suvel reeglina mitme pügala võrra madalamat temperatuuri kui Kuressaares tegelikult on.