Vabariigi juubeliks kerkib mälestusmärk esimesele eestlasest Tallinna linnapeale

Politseiaia park detsembris (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

"On rõõm, et linnavolikogu otsustas üksmeelselt toetada esimese eestlasest Tallinna linnapea ja tema koolijuhist abikaasa mälestuse jäädvustamist linnaruumis. Voldemar Lenderi panus Eesti ja pealinna arengusse on hindamatu, kuna tema ametiajal kasvas linna elanikkond hoogsalt seoses uute tööstusettevõtete rajamisega," sõnas Juske.

Mälestusmärgi asukohaks on pakutud Politseiparki, lõpliku teeb moodustatav komisjon.