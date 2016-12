Edgar Savisaar tänavu oktoobris pressikonverentsi. (Foto: Postimees/Scanpix)

Savisaar ei ole senini Tallinna linnale tagastanud ligi 117 000 eurot, mis ta kulutas keelatud annetusena oma valimiskampaaniaks. ERJK andis Savisaarele aega summa 10. detsembriks tasuda, seda ta aga ei teinud.

ERJK esimees Ardo Ojasalu rääkis ERRile, et tähtaeg, mil Savisaare esindaja pidi komisjonile vastama, oli enne jõule.

"Praegune seis on selline, et Savisaare advokaat on saatnud meile jõulureede õhtul või öösel teate, et tervislikel põhjustel härra Savisaar ei saa meile konkreetset pakkumist teha ja palub aega kuni 6. jaanuarini," lausus Ojasalu.

Komisjon kaasas keelatud annetuse tagasisaamisesse ka Keskerakonna. Nimelt näeb seadus ette, et kui erakond ja selle liikmed ERJK ettekirjutusi ei täida, võib komisjon teha siseministeeriumile ettepaneku vähendada erakonnale antava riikliku toetuse suurust. Seaduse järgi saab seda kärpida ettekirjutuses märgitud annetuse summa kuni kolmekordses ulatuses, kuid mitte rohkem kui 20 protsenti kogu toetusest.

ERJK juhi sõnul ei taha nad kiirustada, sest Keskerakonnal jääks sisuliste otsuste tegemiseks muidu liiga vähe aega. "Meil ei ole tänases seisus mõtet hakata menetlust kõvasti kruvidega kinni keerama, vaid pigem menetleme tasakaalukalt edasi ja pärast 6. jaanuari teeme kirjaliku koosoleku," nentis Ojasalu.

Juhul kui kokkulepet siiski ei saavutata, pöördub komisjon tema sõnul kindlasti mingil hetkel siseministri poole.

"Selles ei ole kahtlust. See ongi nüüd küsimus, millal on mõistlik aeg," selgitas ta. "Me ise hindame seda nii, et kuna me saatsime just enne jõule Keskerakonnale kaasamise teate, siis praegu on kindlasti seda liiga vara teha. Aga see aeg liigub edasi ja ühel hetkel on kindlasti juba paras aeg ja siis ERJK seda kindlasti otsustab".

Juhul kui asjad peaks sinnani jõudma, on Keskerakonnal võimalik omakorda siseministri otsus kohtus vaidlustada.

ERJK kohustas Savisaart juba 2015. aasta jaanuaris oma ettekirjutusega tagastama keelatud annetus kogusummas 116 642,89 eurot Tallinna linnale, kõrvaldama puudused Eesti Keskerakonnale esitatud 2013. aasta kohalike valimiste kampaania aruandes ning esitama komisjonile tõendid nende kohustuste täitmise kohta.

Keelatud annetus seisnes Savisaare valimiskampaania kulude tasumises Tallinna linna poolt. Tegemist on "Tallinn liigub" kampaaniaga ning Hiiu staadioni reklaamidega.

Savisaar vaidlustas ettekirjutuse kohtus, millega seotud kohtuvaidlus lõppes 10. novembril riigikohtu otsusega jätta Savisaare kaebus rahuldamata. Sellega oli komisjoni ettekirjutus jõustunud.