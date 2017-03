Hanno Pevkur Reformierakonna üldkogul. (Foto: Anna Aurelia Minev/ERR)

"Kuigi ise tahaks rääkida avatud linnavalitsemisest, siis paratamatult riigi peateemad, keele- ja kodakondsusküsimused tulevad varjutama Tallinna valimisi," ütles Hanno Pevkur ERR-ile.

"Tundub, et meie oponendid ja tänane valitsus tahavad sellest teha peateema, kus arutatakse halli passi inimestele tasuta kodakondsuse jagamist ja samamoodi eesti keele õpetamise lõpetamist venekeelsetes koolides. Need on need teemad, millega meie ei saa nõustuda," lisas ta.

Kristen Michal märkis, et Keskerakond on juba alustanud aktiivset venekeelse valijaskonna häälte püüdmist. "Kodakondsuse nullvariant on näiteks lauale pandud. See ei ole seal juhuslikult, see sõnum on ju see, et me sellega ei kiirusta, aga me hakkame sellega tegelema. See tähendab seda, et need Eesti inimesed,olenemata rahvusest, kes on eesti keele ära õppinud, on endale põhiseaduse selgeks teinud, on Eestile lojaalsed, et see pingutus ei ole midagi väärt. Teine mäng, mis käib, on mäng venekeelsetes koolides eestikeelse haridusega, kus öeldakse, et võib-olla tehakse järeleandmisi. See on täpselt samale elektoraadile suunatud. Nii, et kui te küsite, kas neil on võimalik need hääled kätte saada, mis on olnud Edgar Savisaare taga varem, siis üsna agressiivne mäng selle nimel on juba täna alanud," kommenteeris Michal.

Pevkur: Lasnamäel ei ole vahet, kas kandideerib Edgar Savisaar või Erki Savisaar

Seda, keda Reformierakond Lasnamäel kandidaadina välja paneb, otsustab Tallinna piirkond aprillis. Keskerakonna Lasnamäe piirkonna kandidaatidest rääkides ütles Pevkur, et see on üsna loogiline valik. "Kui vaadata Keskerakonna flirtimist vene häältega, siis on ju selge, et nad Lasnamäel panevad välja vene juurtega inimese, Mihhail Kõlvarti. Ja teise nimena ma olen kuulnud Erki Savisaart - see on loogiline valik, et Savisaare nimi oleks Lasnamäel esindatud," kommenteeris Reformierakonna esimees.

Kui Edgar Savisaar Tallinnas valimistel kaasa ei löö, siis see Pevkuri sõnul Reformierakonna jaoks suurt vahet ei too. "Mulle tundub, et Lasnamäel ei ole väga vahet, kas on Erki Savisaar või Edgar Savisaar. Savisaare nimi on see, mis seda kuvandit seal loob," ütles Pevkur.

Michal lisas, et valimisedu Tallinnas ei sõltu vaid ühest inimesest. "Valimiste võti Tallinnas on ikkagi see, et sul on kaheksa linnaosa, kõikides linnaosades peavad olema tugevad meeskonnad. See ei sõltu ühest linnaosast või ühest inimesest," rääkis ta.

Reformierakonna Tallinna linnapeakandidaat selgub ametlikult aprillis

Pevkur rääkis, et Tallinna linnapeakandidaadi otsustab aprillis koguneb Tallinna piirkonna üldkogu. Seni on oma valmisolekust Tallinna linnapeaks kandideerida teatanud Kristen Michal. Seda, kas lisaks Michalile võib veel kandidaate juurde tulla, otsustavad Pevkuri sõnul Tallinna piirkonna liikmed.

Pevkur märkis, et kui Michal soovib Tallinna linnapeaks kandideerida, siis on kogu meeskonna toetus tal olemas.

Pevkuri sõnul kandideerib ta ka ise Tallinnas, kas Nõmmel või Mustamäel. "Samamoodi on europarlamendist nii Kaja Kallas kui ka Urmas Paet lubanud tulla valimistele oma toetust pakkuma," märkis Pevkur.

Siim Kallas kaalub valimistel osalemist

Küsimusele, kas Siim Kallas valimistel osaleb vastas Pevkur, et ta ei välista seda. "Me oleme seda arutanud, ta ei ole seda välistanud, ta teeb oma otsuse loodetavasti lähinädalatel, lähikuudel," sõnas Pevkur.

"Tema Viimsi elanikuna oleks väga hea kandidaat ka Viimsi inimestele ja kui tal on valmisolekut, jaksu ja tahtmist kohalikus elus kaasa lüüa, siis miks mitte. Viimsi elanikuna oleks väga loogilline, et ta ka Viimsis kandideerib," rääkis Pevkur.

Kohalikel valimistel ka mujal Eestis kandideerib Pevkuri sõnul valdav enamus riigikogu liikmetest.

Erakonna peasekretär Tõnis Kõiv andis volikogul ülevaate ettevalmistustest sügisesteks kohalikeks valimisteks ning ütles, et praeguse seisuga on Reformierakonnal koos oma valimisnimekirjad ligi 80 protsendis omavalitsustes.