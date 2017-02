Lääne prefektuuri ja Läti politseinikud pidasid koos õppuseid

Lääne prefektuur korraldab kaks korda aastas kompleksõppusi, kus harjutatakse läbi peaaegu kõik politseitöös ette tulevad olukorrad, olgu see siis intsident baaris, noaga vehkiv reisija bussis või peretüli. Õppustel osalevad ka Läti politseinikud, kelle jutu järgi neil nii põhjalikke õppusi ei korraldata, ja ka varustuselt jäävad nad eestlastele alla.

Enamasti leiab patrull sündmuskohal eest olukorra, kus kõik süüdistavad kõiki ja tihtipeale ollakse ka politsei suhtes vaenulikult meelestatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sellistes olukordades tuleb rahulikuks jääda ja siis konflikti põhjustes ja süüdlastes selgusele jõuda.

"Eks see ongi politseiniku igapäevane elu. Meie tänased kaasused ei ole sugugi üle pakutud. Kui päris iga päev ette ei tule, siis iga nädal kindlasti on selliseid sündmusi," rääkis Lääne prefektuuri teabebüroo juht Argo Tali.

Patrullpolitseinike sõnul on kõige raskemad perevägivalla juhtumid. "Jaa, seda võib kindlasti niipidi öelda, sest need on suhteliselt delikaatsed, suhteliselt rasked juhtumid ja nendega tuleb ka pärast natuke teistmoodi tegelda kui võib-olla mõne teise juhtumiga," ütles Tali.

Euroopas sagenevad juhtumid, kus autoga sõidetakse rahva hulka. Sellisteks asjadeks pole ilmselt võimalik valmis olla.

"Eks me kõik peame selleks natukene valmistuma. Tegelikult selleks on meetodeid, kuidas asju ära hoida ja isegi, kuidas vahetult sündmuste mõju vähendada. Täna me konkreetselt selliseid asju ei harjuta, aga meil on ka õppuseid, kus tegeleme nende asjadega," selgitas Tali.

Küll aga harjutati teisipäval seda, kuidas bussis agressiivset reisijat kinni pidada. See on otse elust, sest paari kuu eest selline asi Pärnus juhtuski.

Läti politseinikud hindavad selliseid õppusi kõrgelt, sest neil neid sellisel tasemel ei korraldata ja Eestisse tasub sõita.

"Siin saab juba võrrelda, missugune taktika on eestlastel, nii et on mõtet tulla ja vaadata, kuidas nemad ja kuidas meie töötame. Samuti töötajate ohutus, kuidas töötab varustus, raadioside, on käed-vabad süsteem, kellelegi pole vaja karjuda," rääkis Läti kiirreageerimisüksuse komandör, major Janis Salzemnieks.

Selliseid suuri kompleksõppusi ei korralda ka teised Eesti prefektuurid, aga Lääne prefektuur võib korraldajate sõnul alati kogemusi jagada.