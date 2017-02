Kiisler: IRL ei kiirusta Tallinna linnapea kandidaadi väljakäimisega

Siim Kiisler (Foto: Postimees/Scanpix)

"Me ei ole arutanud selles võtmes, kas konkreetsel positsioonil olevad inimesed kandideerivad," ütles Kiisler ERRile.

Ta lisas, et otsuse teeb igaüks ise, kuid ta eeldab, et IRLi ministrid on küll kandidaatide seas.

Tallinna linnapea kandidaadi asjus on erakonnas Kiisleri sõnul arutatud üldiseid suundi ja seda, mis tüüpi inimene see võiks olla, lõpliku otsuse aga langetab põhikirja järgi Tallinna piirkonna juhatus, mitte keskkontor.

"Mäletan, et oleme üldiselt suvel või isegi suve teises pooles varasematel kordadel oma Tallinna linnapea kandidaadi välja käinud. Selle otsuse me võime vabalt teha augustis. Võime teha natuke varem, aga mingit tempot meil küll sellega praegu peal ei ole," kinnitas ta.

Rääkides sellest, mis võiks kujuneda sügiseste valimiste põhiteemaks, ütles Kiisler, et natuke on see ka erakondade ärisaladus. Mõtteid on mõlgutatud, kuid iga erakond soovib, et just nemad saaksid ise valimiste põhiküsimuse või -konflikti sõnastada ning püüab seda jõuliselt pildile tuua.

"Me ei taha seda ka liiga vara välja käia. Aga nii palju võin öelda, et ma väga loodan, et see ei ole primitiivne eestlaste ja venelaste vastandamine, nagu siin natuke kuulda on olnud. Meile teeb muret, kui üritatakse kodakondsuse või koolihariduse teemadel konflikti välja mängida. See ei ole riigimehelik, see ei ole Eestile kasulik, ükskõik, mis pidi seda vaadata," lausus Kiisler.

Kuigi IRLi positsioon ei ole viimaste arvamusküsitluste järgi väga tugev, märkis Kiisler, et ka neli aastat tagasi ennustati neile kehvemaid tulemusi kui tegelikult saadi ja kokkuvõttes läks neil valimistel väga hästi.

"Kindlasti me ei ole rahul küsitluste tulemustega, aga anname endast parima, et inimesed meile oma toetust väljendaksid. Kindlasti see toetusnumber kasvab, aga kui kiiresti ja kui palju, eks see siis paistab," nentis Kiisler.

Ta märkis, et kui neli aastat tagasi sõnastas IRL põhiküsimusena Tallinna korruptsiooni, siis võib vahepeal toimunu põhjal öelda, et neil oli õigus. Keskerakonna võimu murdmist Tallinnas peab Kiisler võimalikuks.

"Eelmine kord oli Keskerakonnal väga suur konkurentsieelis teiste erakondade ees ja see oli ohjeldamatu korruptiivne linnavalitsuse raha kasutamine oma kandidaatide kampaaniaks," sõnas ta. "Kui seekord Keskerakonnal seda eelist ei ole, on olukord palju võrdsem ja see kindlasti muudab ka valimistulemust täitsa selgelt. /.../ Kui seekord seda ei toimu, on Keskerakonnal kindlasti tunduvalt keerulisem".