Muhu saarele kavandatakse esimest ujulat

Bassein. (Foto: Kristjan Teedema/Postimees/Scanpix)

Muhu vald on aastaid unistanud ujulast ja esimesed sammud selles suunas on nüüd tehtud. Praeguseks on valmis ujula projektlahendus eskiisi mahus, kirjutab ajaleht Meie Maa. Muhu elanikele lähim ujula asub Saaremaal Leisis.

"Ujula on kindlasti pikema ajaperspektiiviga lugu," ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe, lisades, et esimesed arglikud mõtted ja visioonid ning unistused oma ujulast hakkasid inimeste peas keerlema 6–7 aastat tagasi seoses vajadusega rekonstrueerida Liival Muhu spordihalli hoone ning laiendada see Muhu vabaaja- ja kultuurikeskuseks.

Tänaseks on spordihalli tahaküljele ehitatud uus noortekeskus.

Liitmäe sõnul on arusaadavalt olnud vallale viimastel aastatel prioriteediks esmavajalike teenuste ja hoonete olemasolu: uus hooldekodu, lasteaia rekonstrueerimine, uus noortekeskus ja uued elamispinnad, kuid mõte ning unistus oma ujulast on seni vaikselt kogu aeg oma elu elanud.

Nii on ujula ehitamist kajastatud ka valla arengukavas ning tänaseks on valmis ka ujula projektlahenduse eskiis. “Lähiaastatel on kindlasti vaja rekonstrueerida ka meie spordihall ning spordihalli rekonstrueerimisprojekt ja kavandatav ujula seotakse üheks tervikuks,” nentis vallavanem, kelle sõnul on eskiisi järgi ujula kolme 25 meetri pikkuse rajaga.

Praegu on Muhu vallal käsil ka Liiva küla Hariduse kinnistu detailplaneeringu koostamine ning planeeringulahenduses on spordihalli kõrval ette nähtud ka ala ujula väljaehitamiseks.

Liitmäe kinnitas, et praegu on vara rääkida ujula võimalikust ehitus- või valmimisaastast. Praegu kasutavad muhulased aktiivselt võimalust käia ujumas Saaremaal Leisi kooli ujulas, kus saavad ujumise algõpetuse ka Muhu valla koolilapsed.

Ajaleht Saarte Hääl kirjutas mullu detsembris, et ettevõtja Marve Järv avas Muhu Liival minispaa, mis pakub esialgu huviliste vähesuse tõttu teenust vaid tellimuse peale. Kui praegu piirdub spaaks olemine vaid dušinurgaga, mis võimaldab pakkuda mõningaid spaadele iseloomulikke protseduure, on Marve Järve eesmärk liikuda selles suunas, et Muhus oleks oma spaa koos erinevate vannide ja muu sinna juurde kuuluvaga.