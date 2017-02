Riik rajab Raplasse ja Viimsisse riigigümnaasiumi

Klass, arhiivifoto. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Kuigi Rapla ja Viimsi riigigümnaasiumid alustavad õppetegevust alles järgmise aasta 1. septembril, siis on oluline koolijuhid leida aegsasti, et õppeasutuse rajamist nii sisuliselt kui vormiliselt ette valmistada," ütles Reps.

Ministeerium ootab koolijuhtideks kandideerima eestvedajaid, kes suudavad koos meeskonnaga luua koolile ambitsioonika visiooni ja selle ellu viia.

Mõlema koolihoone rajamine on arhitektuurikonkursijärgses ja projekteerimiseelses etapis. Viimsi Gümnaasiumi koolimaja arhitektuurilise lahenduse autoriteks on arhitektuuri- ja inseneribüroo Novarc Group AS ja KAMP Arhitektid OÜ. Rapla Gümnaasiumi hoone ideelahendus on Salto Arhitektuuribüroo OÜ arhitektidelt.