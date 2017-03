(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Omandireformi ei keerata tagasi ja selle eest keegi ei vabanda," ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul ei ole omandireformi teemal mõtet vahtu üles keerata. "Unenäod kahest miljardist eurost - pole mõtet segadust tekitada," tõdes ta.

Riigihalduse minister Mihhail Korb märkis, et koalitsioon on praegu kokku leppinud, et omandireformi hetkeolukord vaadatakse üle ja kui tekib vajadus rahalisteks väljaminekuteks, siis see eeldab konkreetseid kokkuleppeid.

"Inimestele ei ole mõtet tekitada liigseid ootusi. Vaatame analüüsid läbi ja hindame olukorda konstruktiivselt, mitte ei hakka kohe algusetapis rääkima rahadest," tõdes Korb.

Korbi sõnul teeb pärast analüüsi omandireformi valitsuskomisjon lahendamata küsimuste kohta ettepanekud valitsusele.

Omandireformi kahjude hüvitamise teema aktiivsemaid eestvedajaid on peaministri Jüri Ratase erakonnakaaslane ja riigikogu keskfraktsiooni liige Heimar Lenk, kelle sõnul on omandireform tragöödia, mis on võrreldav küüditamisega.

Lengi sõnul peaks riik nüüd kompenseerima omandireformi käigus kannatanud inimestele nende kahjud.

Korb on ka varem märkinud, et riigieelarves selleks raha ette nähtud ei ole.