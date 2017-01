Kuidas muutub linna osaks saavate valdade elu, on veel arusaamatu

Haldusreformi tulemusel liituvad paljud vallad linnadega ja nii saab näiteks Tartumaal asuvast Tähtvere vallast Tartu linna osa, ümberkaudsete valdadega ühinevast Elva linnast aga Elva vald. Kuidas hakkab selline haldusüksuste ümberkujunemine omavalitsuste elu mõjutama, on valla- ja linnajuhtidele veel arusaamatu.

Haldusreformi käigus liituvad Tartu linnaga Tähtvere ja võib-olla ka Luunja vald. Nii saab Tartust rohkem kui saja tuhande elanikuga linn, millel on enda põllud ja põllumajandusettevõtted. Millised aga hakkavad olema näiteks loomapidamisreeglid viie kilomeetri kaugusel Tartust, praegu veel teada ei ole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tähtvere vallavanem Reik Kokk usub, et tõenäoliselt Tähtvere ja Tartu loomapidamiseeskirju ühtlustama ei hakata, kuna Tartu on linna üldplaneeringu järgi tiheasustusala, aga Tähtvere põllumajandusettevõtted jäävad hajaasustusalale. Loomapidamiseeskirjad on neis erinevad.

Samas ütleb Kokk, et tõenäoliselt ühtlustatakse omavalitsuste ehitusplaneeringute kord.

"Ehitusplaneeringud lähevad meil siis linnaga kokku. Eks ehitusspetsialist ja linna ehitusosakonna töötaja vaatavad need asjad läbi ja eks siis, kui on mingites meie eeskirjades vaja muudatusi teha, tehakse. Meil on hajaasustusala, muidugi selles osas on linna ehitusspetsialistidel võib-olla teistmoodi vaatamine ja nende nõudmised on ka teised," arutles Kokk.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul pole Tartu Luunjaga liitumisest enam rääkinud, kuna Luunja ei soovi Tartuga sundliituda. Küll aga on linn moodustanud töörühmad, arutamaks, kuidas liita Tähtvere Tartu linnaga nii, et liitumineTähtvere elanike elu ka tõepoolest lihtsamaks teeks.

"Kuidas me näiteks ühistransporti asume korraldama. On maakondlikud ühistranspordiliinid - täna GoBus veab kuni 2022. aastani maakonnaliine. Osaliselt saavad kindlasti need liinid jätkuma, osaliselt tõenäoliselt peame linnatransporti laiendama Tähtvere erinevatesse asumitesse," rääkis Klaas.

Tartumaal ühinevad veel Elva linn ning Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu vald Elva vallaks. Ehkki nii jääb Elva Tartu maakonna linnade loetelust haldusüksusena välja ja uue haldusüksuse nimeks saab Elva vald, siis Elva linn ära ei kao, vaid asub edaspidi Elva vallas.

"Kui Elva linnaelanik või linnavalitsuse aadress Kesk 32 asub praegu Elva linnas, siis edaspidi on see aadress Kesk 32 Elva linn, Elva vald," selgitas ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kertu Vuks.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemetsa sõnul vajab ilmselt veel harjumist mõte, et pärast haldusreformi on linnade territooriumil ka põllud ja suured loomafarmid. Linnade loomapidamise eeskirju pole tema hinnangul vaja ümber tegema hakata.

"Aga mis seal siis hullu, see on ju täitsa tore, kui on loodust ka linnal," ütles Tõemets.

ine variant on see, et kaovad ka linnad. Elva linn jääb Tõemetsa kinnitusel ka edasi linnaks. "Meil on kaks mõistet - meil on haldusüksus linn ehk omavalitsuse kõiki ülesandeid täitev, ja on asustusüksus linn. Elva linn jääb ikka linnaks ja nimetatakse linnaks ja aadressiks saab olema Elva linn. Ta on samasugune nagu praegu Otepää linn, mis asub ka Otepää vallas ja kõik teavad, et Otepää on linn. Ja ta on ka ametlikult asustusüksusena linn," rääkis Tõemets.