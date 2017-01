Maavalitsuste sulgemine võib jätta maakonnad ilma vabariigi juubeliaasta üritustest

Maavalitsuste sulgemine võib Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal jätta maakonnad ilma harjumuspärastest tunnustus-, haridus- ja kultuuriüritustest. Praegu pole selgust, kas ja kes neid maavalitsuste ja omavalitsusliitude ühiseid tavasid aasta pärast jätkab. Valgamaa omavalitsusjuhid kardavad, et maakonnatasandi rolli vähendamine viib pealinna riigiasutuste spetsialistid ja ka otsustamisõiguse valdkondliku rahajaotuse üle.

Valgamaal ja teisteski maakondades on palju tavasid ja üritusi, mille korraldaja on veel tänavu maavalitsused koos omavalitsusliitudega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Harjumus on juba olemas, et maakonna piires on spordivõistlusi ja kultuuriüritusi organiseeritud. Ma usun, et lähiajal need traditsioonid jätkuvad," ütles Otepää vallavanem Kalev Laul.

Eesti Vabariigi juubeliaasta jõuab aga enne kätte, kui uutes piirides ja uute mõtetega omavalitsusjuhid jõuavad nii omavalitsusliitude kui ka maakonna tavade üle otsustada.

"Võib ka kujuneda nii, et iga omavalitsus tunnustab ise aasta ema ja aasta isa ning valib kauni kodu konkursi võitjad ehk see lähebki paikkonna keskseks. Samaaegselt võib seda areaali ka hoopis suurendada - mitte mõelda ainult maakonnakeskselt. Võib-olla ühinevad kõik kuus Lõuna-Eesti maakonda ühiseks omavalitsusliiduks," arutles Valgamaa omvalitsuste liidu esimees, Õru vallavanem Agu Kabrits.

Selgust pole ka, kas maakondadesse jääb õigus otsustada kultuuri-, keskkonna- ja investeeringuprojektide üle.

"Läbi maavalitsuste, mida teeme koostöös omavalitsustega, käib kultuurkapital, hasartmängumaksu nõukogu, investeeringuvahendid. Ja lisaks küsitakse nõu mitmetele riiklikele programmidele, millest suurim on piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm," selgitas Valga maavanem Margus Lepik.

"Kardame, et keskvalitsus võib oma otsustavaid üksusi siit välja viia. Olgu see keskkonnainvesteeringute keskuse esindaja või muud valdkondlike asutuste esindajad, mis asuvad täna maakonnas. Soovime selgemat sõnumit riigihalduse ministrilt, millised ülesanded antakse omavalitsustele üle. Oleme valmis neid koos rahaga alati vastu võtma," rääkis Valga linnapea Kalev Härk.

Pigem eelistatakse maakondades omavalitsuslikku juhtimist kui seda, et suletavate maavalitsuste asemele moodustataks uusi erinevais piirides tegutsevaid riigiasutusi.