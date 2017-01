Eestis kanti rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud geiabielu

Harju maavalitsus kandis rahvastikuregistrisse Rootsis sõlmitud geiabielu.

Algselt Eesti ametkonnad keeldusid sellest, kuid Tallinna ringkonnakohus leidis, et kõik välisriigis sõlmitud abielud tuleb vajaduse korral Eesti rahvastikuregistrisse kanda, ka juhul kui tegu on samasooliste paariga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suur muutus on võrreldes sellega, kuidas see oli kolm aastat tagasi, kui mu avaldust vastu ei võetud. Nüüd on see vastu võetud, see läheb menetlusse. /.../ Tundub, et kõik läheb nii nagu kohus on ette kirjutanud. Vastuvõtu meeleolu on ju muutunud, ma saan aru korraga, et mul on riigiga hea suhe," kommenteeris Eestis geiabielu registreerinud Ats Joorits "Ringvaates".