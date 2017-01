Kunstnik Neeme Lall peab neljapäevaks vanalinna korteri vabastama

Kunstnik Neeme Lall massiimmigratsiooni vastaste meeleavaldus Vabaduse väljakul (Foto: Martin Dremljuga/ERR)

Kesklinna valitsuse pressiesindaja Ester Šank ütles esmaspäeval BNS-ile, et kohtuotsus väljatõstmise kohta on antud täitemenetlusse. "Valduse peab Lall üle andma 5. jaanuaril 2017. Kui ta seda ei tee, siis toimub sundkorras väljatõstmine," lisas Šank.

Harju maakohtus 17. augustil tehtud tagaseljaotsuse kohaselt peab Lall ruumi vabastama ja tasuma 10 324 euro suuruse üürivõla. Lisaks peab Lall tasuma 5412 euro suuruse kahjuhüvitise ja 900 euro suuruse menetluskulu.

Lall postitas sotsiaalmeediasse video, milles ta selgitab olukorda ning soovib leida endale uut ateljee- või elamispinda ning umbes viieks kuuks maalide ja muu vallasvara jaoks laopinda.

Šank ütles, et Kesklinna valitsuse esindajad on Lalliga suhelnud ja ta teab, et peab valduse vabastama ja võla tasuma. "Tänaseks ei ole ta veel võlgnevust tasunud," sõnas ta.

Šank ei osanud öelda, mida linn Lallist vabaks jäänud ruumidega ette võtab. "Ruumide edasine kasutamine või võõrandamine otsustatakse pärast seda, kui valdus on linnale üle antud," ütles ta.

Tallinna kesklinna valitsus esitas möödunud aasta aprillis kohtule hagiavalduse, et see kohustaks Lalli vabastama tema käsutuses oleva äriruumi ja tasuma üürivõla. Samuti sooviti, et linn saaks Lalli Lai 11/Suur-Kloostri 3 asuva hoone esimesel korrusel asuvast äriruumist välja tõsta, kui too hiljemalt kohtuotsuse jõustumisele järgneval päeval koos enda varaga sealt ise ära ei lähe.

Kuigi Lall ei kuulu ühtegi erakonda, osaleb ta aktiivselt Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja teiste ühenduste korraldatud meeleavaldustel. Möödunud aastal korraldas Lall kolmapäeviti Tallinnas Hirvepargis Keskerakonna tollase esimehe ja linnapea ametist tagandatud Edgar Savisaare toetuseks peetavat koosolekut "Andke meie linnapea tagasi!", kuid see ettevõtmine soikus kevadel.

Keskerakonna pressiesindaja Taavi Puki sõnul ei kavatse partei Keskerakonna heaks palju teinud aktivisti tänavale tõstmise protseduuri sekkuda. "Kui kohtuotsus on selline, siis nii on," lausus Pukk BNS-ile.

Vaata ka Neeme Lalli kommentaari!