Koolid peavad vaheaega kolmel eri ajal

(Foto: Postimees/Scanpix)

Viimsi valla üldhariduskoolides on sel nädalal talvevaheaeg. Viimsi valla haridus- ja kultuuriameti juhataja Janek Murakas selgitas ERRile, et kui nende vallas koolivaheajad kehtestati, ei olnud veel teada, millised vaheajad Tallinna linn määrab.

Vaheaegade osas on tema sõnul ettepanekud tulnud valla koolidelt ja koolide hoolekogudelt, kes lapsevanemate huve esindavad.

"Viimsi vallavalitsusele ei ole siiani koolivaheaegadega seoses ühtegi kaebust tulnud. Meile teadaolevalt ei ole ka koolidele taolisi küsimusi laekunud," märkis Murakas ja lisas, et koolivaheaegade kehtestamine Viimsi vallas on olnud täiesti konsensuslik otsus, mida on toetanud nii koolid, koolide hoolekogud kui ka koolipidaja.

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar ütles, et kool võib kehtestada endale sobivad vaheajad. "Meil on see juba palju aastaid niimoodi, et ministeerium küll kehtestab ministri määrusega igaks aastaks soovitatavad koolivaheajad, aga kool võib kehtestada täiesti endale sobivad vaheajad, kui mingisugused kriteeriumid on täidetud - näiteks suvevaheaeg peab olema teatud arvu päevi ja kokku peab olema vähemalt neli vaheaega," selgitas ta.

Üks selle süsteemi vastuargumente on Käosaare sõnul see, et pered, kus lapsed käivad erinevates koolides, mille vaheaeg ei kattu, satuvad keerulisse olukorda.

"Kindlasti on see üks riskikoht sellise süsteemi puhul, aga samas on praegu peetud olulisemaks, et koolile see vabadus anda, et kool ei oleks ahelates mingite konkreetsete tärminitega," sõnas ta.

Janek Murakas avaldas lootust, et tuleval aastal erisused koolivaheaegade osas omavalitsuste vahel kaovad, sest haridus- ja teadusministri määrusega on tuleval õppeaastal kehtestatud viis vaheaega, millest suurem osa omavalitsusi eeldatavasti ka lähtub.

Käosaar märkis aga, et tegelikult jätkub ka järgmisel õppeaastal kõik endiselt - koolil on jätkuvalt õigus korraldada vaheaegu siis, kui nad tahavad, ja nii palju, kui nad tahavad.

"Tegelikult täpselt sama süsteem. Sel aastal on neid veel neli ministri poolt määratud, järgmine aasta on viis," sõnas Käosaar.

Viienda koolivaheaja kehtestamist on ministeerium põhjendanud õppekoormuse ühtlasema jaotumisega aasta peale. Tänu kevadisele lisavaheajale on õppeperioodid võrdsema pikkusega, mis võiks vähendada õpilaste kevadist väsimust.

2016/2017. õppeaastal on ministri kehtestatud koolivaheaeg 22.-30. oktoobril, 23. detsembrist-8. jaanuarini, 18.-26. märtsil ning 7. juunist kuni 31. augustini. Järgmisel õppeaastal on vaheaegu viis: 21.–29. oktoober, 23. detsember – 7. jaanuar, 24. veebruar – 4. märts, 21. aprill – 1. mai ning 12. juuni – 31. august.