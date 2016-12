Maksuametist lahkuv Helm: parklakontroll oli meie parim skandaal

MTA peadirektor Marek Helm. (Foto: Postimees/Scanpix)

"See spordiklubi parklakontroll... Mina ütlen, et nii head skandaali nagu see pole meil olnud! See oli nii kuradima raske," ütles Helm Eesti Päevalehe laupäevalisale LP antud intervjuus.

Tema sõnul on maksuameti uus strateegia valminud just tänu neile 11 autole parklas. "Tahan öelda seda, et kui ajakirjanduses tuleb minust juttu, siis ma tajun alati, et autode parklateemat tuletatakse meelde. Mul on võimalus nüüd öelda, et see aitas maksu- ja tolliameti uuele strateegilisele mõtlemisele," kinnitas Helm.

Maksuametist lahkuv juht rääkis, et on viimase aasta jooksul pannud oma tiimiga paika ameti uue strateegia järgmiseks neljaks aastaks, aga talle ei valmista muret, et ta ise selle elluviimises ei osale.

"Kui uus juht on selline, kes suudab usaldada ja on suurusjärgus sama meelt, et MTA peaks aina rohkem olema toetav ja mitte kuiv maksukoguja, siis läheb kõik hästi," usub Helm.

Ta selgitas, et maksuamet püüdleb selle poole, et kui kontrollidel midagi ei avastata, võetakse seda kui midagi positiivset. See on aga 180-kraadine mõtteviisi muutus.

"Käime seda juba kolm-neli kuud rääkimas ja kuulajad saavad ka aru, et saame seda endale lubada, sest me ise tunneme, et oleme saanud varimajanduse ohjeldatud," sõnas Helm.