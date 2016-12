Koeru loobus Järva vallaga ühinemisest

Neljapäeval sai allkirjad Järva valla asutamisdokument, mille kohaselt koondub Järva-Jaanisse loodava keskusega omavalitsusse kuus Järvamaa valda. Ainsana jäi väidetava solvumise tõttu ühinemisest kõrvale Koeru vald, kes soovis, et loodava suurvalla keskus oleks Koerus.

Pisut enam kui 7000 elanikuga Järva valla asutamisdokumendile panid käe alla Albu, Ambla, Kareda, Järva-Jaani, Imavere ja Koigi valla juhid. 2150 elanikuga Koeru osales vaatlejana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Halduskeskuse küsimus on tegelikult olnud see n-ö koera saba, millest me pole tükk aega üle saanud. Aga lõpuks on otsus tehtud ja nüüd saame lepingule alla kirjutada," ütles Järva-Jaani vallavanem Arto Saar.

Ühinemisleping allkirjastati Aruküla mõisas, mis asub Koeru vallas. Koeru vald ise aga Järva vallaga ei ühine, loobudes sellest viimasel minutil.

Koeru vallavolikogu ütles Järva vallale "ei" eelmisel reedel, tuginedes rahvaküsitlusel osalenute enamuse soovile.

Volikogu esimees Külvar Mand kinnitas, et põhjuseks pole solvumine vallakeskuse Järva-Jaani mineku pärast, vaid et ühinemislepingu eelnõu oli Koeru jaoks ebasoodus.

"Uue, kavandatava valla eelarve maht ja numbrid tundusid meie jaoks mitte just vettpidavad ja me nägime seal suuri finantskohustusi, mis oleks Koeru tänased arengud pannud selgelt löögi alla," selgitas Mand.

Nüüd loodab Koeru alustada ühinemisläbirääkimisi hoopis Rakke vallaga.

Järvamaa kaart muutub haldusreformi tulemusel tuntavalt: 11 sealset omavalitsust ja Käru vald Raplamaalt ühinevad kolmeks vallaks keskusega Paides, Türil ja Järva-Jaanis. Koeru loodab liituda Rakkega Lääne-Virumaalt.