Jaak Aab (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et erakond teeks tugeva tulemuse Lasnamäel ka ilma Edgar Savisaareta. Aab ei usu, et kui Savisaar ei kandideeri, siis jääb kohe 40 000 häält saamata. Oma kandideerimisest pole aga Aabi kinnitusel Savisaar teatanud.

"Minu info põhjal ei ole sellist kinnitust küll tulnud ja ka tema kindlat ja lõplikku soovi. Ma ei olnud eile küll Lasnamäe konverentsil kohal, aga ka seal esinedes ei andnud ta kinnitust, et ta üldse soovib kandideerida. Pigem ta jättis selle küsimuse lahti. Me oleme oodanud, et ta ükskord otsustaks ja ütleks ise, mis ta soovib. Siiani on võimalikud sooviavaldused tulnud Olga Ivanova kaudu," kommenteeris Aab ERR-ile.

Aabi hinnangul Savisaare võimalik mittekandideerimine erakonna valimistulemust Tallinnas oluliselt ei mõjutaks.

"Me oleme lähenenud sellele küsimusele niimoodi, et oluline on, et kogu nimekiri oleks tugev ja teeks tublisti tööd. Edgar ei ole viimasel ajal väga aktiivne ja ma ei näe, et ta lähiajal ka muutuks aktiivseks, mis puudutab valimiskampaaniat. Kui ta aktiivselt tahaks sellesse sekkuda ja valimistel selle nimel tööd tegema, siis erakonna mõttes on kindlasti sellel mingi mõte. Aga ma ei näe praegu seda varianti, et ta tuleks seda aktiivselt tegema. Nii nagu ta ise on väitnud, tegeleb ta oma tervisega ja ei ole ju saladus, et tal on ka kohtuasi käimas," märkis Aab.

"Ma usun, et ka Lasnamäel me teeksime tugeva tulemuse, kas siis Edgariga või ilma Edgarita, ikkagi erakonna nimekirjaga. Kõik on müstifitseerinud üksikisikute tulemusi, et kui Edgar ei kandideeri, siis meil on 40 000 häält puudu - ma ei ole sellega nõus," lausus Aab.

Aabi sõnul kandieerivad kohalikel valimistel peaaegu kõik Keskerakonna ministrid. Peaminister Jüri Ratas ei kandideeri.

Kohalikel valimistel kandideerib ka Euroopa Parlamendi liige Yana Toom. Teda näeks erakond Aabi sõnul kandideerimas hea meelega Tallinnas.

"Ma kandideerin kohalikel valimistel kindlasti, aga ma ei tea, kus kohas ma kandideerin. Kui homme ilmub näiteks Kärdla linna keskerakondlaste delegatsioon ja väga palub, siis võib-olla ma lähen Kärdla linnapeaks kandideerima, mine sa tea," rääkis Toom "Aktuaalsele kaamerale".

Aabi hinnangul soovis Savisaar oma populaarsust testida

Peasekretär oletab, et Savisaar võis minna Lasnamäe keskerakondlaste juurde oma populaarsust testima. "Ma ei tea, kas see oli testina mõeldud. Ma ütlen, et Edgari test kukkus läbi, sest ta jäi juhatuse valimistel kolmandaks, mida pole kunagi juhtunud," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Piirkonna juhiks tagasi valitud Olga Ivanova arvab, et Savisaar oleks saanud rohkem hääli, kui oleks kandideerimisest varem teatanud. Kokkulepped hääletamiseks olid juba sõlmitud.

"Inimesed jäid nende kokkulepete juurde ja oli oluline, et juhatusse oleksid saanud need, kes said. Eks oli see ka põhjuseks," selgitas Ivanova.

Europarlamendi saadik Yana Toom ütleb, et Savisaar kõneles erakonna konkreetsetest valimiste eelsetest eesmärkidest.

"Kõik teised rääkisid komsomoli vaimus, et "ahhaa, lähme võidame, seltsimehed". Savisaar seda ei teinud," kommenteeris Toom.

Nimekirjad tõmbluku meetodil

ERR küsis, kas vastab tõele, et Keskerakond koostab kohalike valimiste nimekirja tõmbluku meetodil, mees-naine, mees-naine.

"See on olnud Keskerakonna tava. Kindlasti me tahame näha nimekirjades tugevaid kandidaate ka naispoolelt ja ma arvan, et seekord see ei erine. Kas ta on täpselt tõmbluku meetodil, seda ma ei oska öelda, küll on aga kindlasti väga suur osa nimekirjas naisi," vastas ta.

Aab märkis, et lõplikud nimekirjad otsustatakse valimiskonverentsil, mis toimub eeldatavalt kuskil augustis. "Nimekirjade tuumikud on kindlasti meil kevadeks olemas."

Aab rääkis, et kuigi numbritest on veel vara rääkida, aga erinevates piirkondades on kümned inimesed oma kandideerimist ka allkirjaga kinnitanud.

Savisaar valiti Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatusse

Tallinna linnapea ametist kriminaaluurimise ja kohtu alla andmise tõttu tagandatud Edgar Savisaar valiti esmaspäeva õhtul Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juhatusse.

Edgar Savisaare valimist Lasnamäe piirkonna juhatusse kinnitas ERR-ile piirkonna esimehena jätkav riigikogu liige Olga Ivanova.

Piirkonna esimeheks valitud Ivanova kogus 160 poolt ja 33 vastuhäält. Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva kogus 148 häält ja tema asetäitja Jaanus Riibe 107 häält. Ivanovale, Juferevale ja Riibele järgnes Savisaar 95 häälega.

Juhatusse valiti veel Leonid Mihhailov, Ants Pilving, Sergei Ptsjolkin, Aleksandr Zdankevits, Maaris Laine, Vadim Krissan, Denis Presnetsov, Elmar-Johannes Truu, Konstantin Grigorenko ja Marika Juuse.

Lasnamäe piirkonna juhatuse valimistel osales umbes 200 erakonna liiget.

Kohal olid esmaspäeva õhtul ka peaminister Jüri Ratas, eurosaadik Yana Toom ja Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.