Uudistepäeva kokkuvõte 23. jaanuaril

Eestis käis visiidil Ukraina president Petro Porošenko, kes kohtus Eesti presidendi ja peaministriga. Eesti ja Ukraina riigipead arutlesid Ida-Ukraina olukorra üle, Kaljulaid rõhutas, et Ukraina peaks saama ise enda saatuse üle otsustada.

"Ukraina territoriaalne terviklikkus peab taastuma ning Venemaa peab lõpetama Ukraina destabiliseerimise," on Kersti Kaljulaidi seisukoht. Eesti kinnitas samas, et toetab Ukraina ja Euroopa Liidu vahelist viisavabadust ning jätkab Ukraina sõduritele taastusravi pakkumist.

Sotsiaalkindlustusamet kinnitab, et tööraamatute saatmise üleskutse pole kuidagi seotud valitsuse pensionireformiga, kus pensioni hakatakse arvestama staaži alusel. Kui paljudel inimestel kehtivuse kaotanud dokumendi puudumisel pensionistaaži kaotsi läheb, amet hinnata ei oska.

Nii Tallinna lennujaama, sadamat, bussijaama, aga ka piiripunkte ootavad ees muudatused - suveks saavad nad uue brändi järgi värske kujunduse, mis välisturiste Eestisse tervitama asuvad. Kokku läheb uue ilme saamine maksma ilma käibemaksuta kuni 500 000 eurot.

Lennujaama juht Piret Mürk-Dubout arvas, et lennujaam saab EASi uuest tööriistakastist ümberkujunduses kindlasti midagi kasutada. Samas oodatakse EAS-ilt nõu, kuidas lennujaama kujundust uuendaks. Praegu on lennujaamas EAS-i hallata kaks nn väravat - Welcome To Estonia ja Work In Estonia, mida saadavad eelmise nn tööriistakasti brändielemendid ehk muhu männa kujuga sinised "lumehelbed".

Väravad peaksid uue ilme saama tänavu suvel.

Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu ja eriti ohtlike loomataudide hulka kuuluv linnugripp ning veterinaar-ja toiduamet (VTA) kutsub inimesi üles neid teavitama surnud lindudest.

Maakondlikke veterinaarkeskusi tuleks teavitada viie värske veelinnu korjuse leidmisest või kui on tuvastatud ebatavaline veelindude suremine umbes saja meetri kaugusel mererannast, seisab VTA teates. Samuti tuleks ametit teavitada kümne või enama lähestikku asuva surnud metslinnu värskest korjusest maastikul või metsas.

Kasahstani pealinnas Astanas algasid esmaspäeval rahukõnelused Süüria mässuliste ja režiimi vahel.

Kõnelused avati istungiga, millest võtavad osa esindajad Süüria mässuliste ja valitsuse delegatsioonist, kõnelusi vahendavast Iraanist, Türgist ja Venemaast ning võõrustavast Kasahstanist, ütles Interfaxi korrespondent. Lisaks viibivad kohtumisel ka ÜRO eriesindaja Süürias Staffan de Mistura ja USA suursaadik Kasahstanis George Krol.

Korraldajate sõnul ilmselt läbimurret oodata ei ole. Kasahstani välisministeeriumi hinnangul lõpetatakse kõnelused teisipäevaks.

Paljudes meediamajades moodustub konkreetse teema ümber verbaalse kildmürsu plahvatuse järgne olukord – veebiseinad on täis miniatuurseid fragmente, millest ühes on üks, teises teine infokilluke ja kõik on valatud üle nüüdisuudismeedia universaalse kastmega, mille olemuse võib kokku võtta sõnadega võtame kommentaarid peale. Lõpuks teavad inimesed üha vähem, kuigi infot on üha rohkem, kirjutab Rain Kooli oma arvamusloos.

23. jaanuari õhtul on ETV2 kavas toimunud muudatused ning eetrisse jõuavad kolm saadet, mis aitavad meenutada meie seast lahkunud Veljo Tormist.

Tormisele kirjutas ka järelhüüde Priit Kuusk. "Veljo Tormist meenutades vajanuksin praegu enda kõrvale vähemalt kahte muusikateadlast, rahvamuusikaga lähedases suhtes olnud Vaike Sarve ja Urve Lippust, aga kumbagi pole enam meie hulgas..."

Pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund. Puhub põhjatuul 7-10, rannikul ja saartel puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub kirdesse ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on

-1..+2, langeb päeva jooksul 0..-4°C-ni.

Allikas: Ilmateenistus