Fotod: Reformierakond asus uut juhti valima

Reformierakond kogunes laupäeval Tallinnas üldkogule, et valida parteile uus esimees.

Reformierakonna esimeheks kandideerivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur.

Kristen Michal ütles üldkogu alguses ERR-ile, et tänane on erakonna jaoks oluline sündmus. Hanno Pevkur enne valimist kommentaare ei jaganud.

Reformierakonna senine esimees Taavi Rõivas ütles, et temas valitseb ootusärevus. Ta kinnitas, et uue esimehe valimine on partei jaoks väga tähtis.

Erakonna liige Kalle Palling ütles, et tänane päev on märgilise tähtsusega, kuna valitakse uus juht, kes hakkab erakonda ette valmistama kohalikeks valimisteks ja seejärel riigikogu valimisteks.

Seda, et üks kandidaat oleks halb ja teine hea, Pallingu sõnul ei ole. "Olen nõus, et kummalegi kandidaadile ei saa ette heita, et nad on suletud või vähe avatud või liialt avatud. See on ikkagi sõltuvalt olukorrast erinev ja mõlemad on pontentsiaalselt väga head juhid Reformierakonnale," ütles Palling, kes on andnud oma toetusallkirja Kristen Michalile.

Reformierakonna esimehe valimise elektrooniline eelhääletamine lõppes neljapäeva õhtul. Nii elektroonilise eelhääletamise kui ka pabersedelitega hääletamise tulemused tehakse teatavaks üldkogul pärast pabersedelitega hääletamise lõppu.

2. jaanuarist alates said erakonna liikmed hääletada elektrooniliselt Reformierakonna esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide poolt.