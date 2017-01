Fotod: Reformierakonna uueks juhiks sai Hanno Pevkur

Reformierakond valis laupäeval Tallinnas üldkogul uueks esimeheks Hanno Pevkuri.

Hanno Pevkuri poolt hääletas 1048 liiget, Kristen Michali poolt 635.

Reformierakonna juhatusse osutusid valituks (sulgudes saadud häälte arv): Siim Kallas (1074), Kaja Kallas (1063), Jürgen Ligi (999),Urmas Paet (907), Maris Lauri (865), Arto Aas (767), Anne Sulling (728), Urve Tiidus (719), Aivar Sõerd (709), Ants Laaneots (699), Urmas Klaas (657), Andrei Korobeinik (649), Laine Randjärv (615) ja Kalle Palling (543).

Reformierakonna juhatuse valimistel osales kokku 1660 erakonna liiget.

Reformierakonna esimehe ja juhatuse volitused on antud kaheks aastaks.

Rõivas üldkogu eel: erakond saab mõlemal juhul tugeva esimehe

Kristen Michal ütles üldkogu alguses ERR-ile, et tänane on erakonna jaoks oluline sündmus. Hanno Pevkur enne valimist kommentaare ei jaganud.

Reformierakonna senine esimees Taavi Rõivas ütles, et temas valitseb ootusärevus. Ta kinnitas, et uue esimehe valimine on partei jaoks väga tähtis. Rõivas usub enda sõnul, et erakond saab mõlemal juhul tugeva esimehe ja tugeva juhatuse.

"Arvan, et Reformierakonna tipus ei ole kedagi, kelle jaoks poleks liberaalsed põhimõtted ja usk Eestisse, iseseisvusse ja vabadusse tähtsam. Ma ei usu, et siin väga suurt ideoloogilist vahet on. Päeva lõpuks on erakond ikkagi üks suur meeskond ja mida oodatakse erakonna esimehelt, on see, et olla selle meeskonna karismaatiline liider, vedada seda vankrit selliselt, et see meeskond saaks valimistel piisava toetuse, et valimised võita. See on olnud kõikide erakonna esimeeste ülesanne siiani," rääkis Rõivas.

Erakonna liige Kalle Palling ütles, et tänane päev on märgilise tähtsusega, kuna valitakse uus juht, kes hakkab erakonda ette valmistama kohalikeks valimisteks ja seejärel riigikogu valimisteks.

Seda, et üks kandidaat oleks halb ja teine hea, Pallingu sõnul ei ole. "Olen nõus, et kummalegi kandidaadile ei saa ette heita, et nad on suletud või vähe avatud või liialt avatud. See on ikkagi sõltuvalt olukorrast erinev ja mõlemad on pontentsiaalselt väga head juhid Reformierakonnale," ütles Palling, kes andis oma toetusallkirja Kristen Michalile.

Reformierakonna juhatusse kandideerisid Leo Aadel, Arto Aas, Yoko Alender, Deniss Boroditš, Jüri Jaanson, Joel Jesse, Kaja Kallas, Siim Kallas, Erkki Keldo, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik, Urmas Kruuse, Kristjan Kõljalg, Ants Laaneots, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Urmas Paet, Kalle Palling, Rait Pihelgas, Heidy Purga, Mati Raidma, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Maido Ruusmann, Andrus Seeme, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Terje Trei ja Mart Võrklaev.

Urmas Sukles võttis oma kandidatuuri üldkogul tagasi.

Reformierakonna esimehe valimise elektrooniline eelhääletamine lõppes neljapäeva õhtul. Nii elektroonilise eelhääletamise kui ka pabersedelitega hääletamise tulemused tehakse teatavaks üldkogul pärast pabersedelitega hääletamise lõppu.

2. jaanuarist alates said erakonna liikmed hääletada elektrooniliselt Reformierakonna esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide poolt.