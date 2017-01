Reformierakond valis uueks esimeheks Hanno Pevkuri

Reformierakond valis laupäeval Tallinnas üldkogul uueks esimeheks Hanno Pevkuri.

Hanno Pevkuri poolt hääletas 1048 liiget, Kristen Michali poolt 635.

Hanno Pevkur ütles ERR-ile, et erakonna liikmete toetus talle oli suur, kuid see on ka väga suur vastutus.

"Nagu lubasin kõnes, sõidan uuesti terve Eesti läbi, et erakonna liikmetega kohtuda, küsida neilt mõtteid nii erakonna uude programmi kui ka põhikirja muudatusteks. Kõige esimene ja kiirem on valmistuda kohalikeks valimisteks, sealhulgas selleks, et tulla Tallinnas taas võimule. Loodan, et Kristen Michal Tallinna piirkonna juhina leiab endas vaimujõudu ja energiat, et erakond uuesti Tallinnas võimule ka viia. Olen talle kindlasti selles toeks ja me läheme edasi ühtsemana kui varem," rääkis Pevkur lähema tuleviku plaanidest.

Pevkuri sõnul peab iga reformierakondlane tundma, et ta on kaasatud ja saab panustada. Uus erakonna programm peaks tema sõnul olema väga liberaalsete väärtustega ja kõnetama kõiki eestlasi.

"Loomulikult, mul on omad mõtted. Osad ütlesin kõnes juba välja. Loodan, et ka Kristeni mõtted, mis ta on kampaania käigus kogunud, saavad seal sees olema. Palju inimesi on valmis panustama selleks, et saaksime tõeliselt hea Reformierakonna programmi, tugeva ja liberaalse programmi," rääkis uus esimees.

Michal: kutsun uut esimeest toetama

Kristen Michal ütles vahetult pärast valimistulemuste selgumist ERR-ile, et kutsub tema poolt hääletanud inimesi üles ühtsusele ja uut juhatust ja esimeest toetama. Michali sõnul on tal ootused uuele esimehele kõrged.

"Kui ma nüüd vaatan, et uus esimees on lubanud, et meil läheb sügisel kohalikel valimistel väga hästi ja ka 2019. aasta valimistel läheme võidule, siis arvan, et see on õige suund. Õnnitlen Hanno Pevkurit ja teisi, kes selle erakonna juhtimise enda peale võtavad. Arvan, et erakond peab neile toeks olema," ütles Michal.

Tema enda järgmine eesmärk on saada Tallinnas kohalikel valimistel võit. "Järgmine minu projekt, suure osa erakonna liikmete projekt on Tallinnas ikkagi võimule jõudmine. Meie eesmärk on teha valimistel väga kõva tulemus. Nagu vastvalitud erakonna esimees ütleb, siis ta näeb, nagu paljud teisedki piirkonnad, mind linnapea kandidaadina. Sellega hakkame nüüd tegelema, valimisteks valmistuma. See on ilmselt järgmine suur ettevõtmine. Mul ongi hea meel, et sellega saab tegeleda, kõik muu võttis natuke energiat selle pealt ära," selgitas Michal.

Reformierakonna juhatusse osutusid valituks (sulgudes saadud häälte arv): Siim Kallas (1074), Kaja Kallas (1063), Jürgen Ligi (999), Urmas Paet (907), Maris Lauri (865), Arto Aas (767), Anne Sulling (728), Urve Tiidus (719), Aivar Sõerd (709), Ants Laaneots (699), Urmas Klaas (657), Andrei Korobeinik (649), Laine Randjärv (615) ja Kalle Palling (543).

Juhatuse liikmeks valitud Jürgen Ligi usub, et erakond läheb omas suunas ikka edasi. "Inimesi ju välja ei vahetatud - üks juht vahetus teisega, samast põlvkonnast, stiililt kindlasti mingil määral erinev, aga meeskond on ju sama," ütles ta.

Ligi: suuri muutusi ei tule

Ligi ei usu, et erakonnas suuri muutusi tuleb. "Loodan, et meile kõigile jääb see erakond ikkagi koduseks, et ei hakata vägisi midagi eitama. See poleks praktiline. Oleme ikkagi inimeste ühendus ja koos loonud seda erakonda," sõnas ta.

Endine esimees Taavi Rõivas ütles, et kavatseb Pevkurile nõuga toeks olla, kui seda vaja on. "Ja nagu Andrus "Ansip" ütles omal ajal mulle, ütlesin mina täna Hanno Pevkurile, et ise ma oma nõuandeid toppima ei tule, sest iga juht peab saama ise valikuid teha, aga kui ta tunneb, et on vaja minuga konsulteerida, siis olen selleks olemas," rääkis Rõivas ja tunnistas, et tulemus oli tasavägine ja ennustamatu.

Reformierakonna juhatuse valimistel osales kokku 1660 erakonna liiget.

Reformierakonna esimehe ja juhatuse volitused on antud kaheks aastaks. Rõivase sõnul kahe aasta pärast uuesti kandideerimise mõtteid veel ei mõlguta.

Kallas ja Lang: Reformierakond saab tulla tagasi oma juurte juurde

Hanno Pevkurit toetanud Kaja Kallas ja Rein Lang jäid üldkogu tulemustega väga rahule ja tunnistasid, et Reformierakond saab nüüd naasta oma algse valijaskonna juurde.

"Tulemused olid selles suhtes positiivsed, et väga suured mandaadid inimestel, kes juhatusse said. Ka esimeheks valitud Hanno Pevkur sai väga suure ülekaaluga mandaadi," kommenteeris Kaja Kallas.

"Mina olen väga rahul. Ma näen, et see annab Reformierakonnale võimaluse tulla tagasi oma juurte juurde, muutuda tõeliselt teistest parteidest erinevaks parteiks. Võiks tulla tagasi oma klassikalise valijaskonna juurde ja võita eelolevad valimised. Nii, et ma ei tahaks praegu olla ei Isamaaliidu, sotsiaaldemokraatide ega Keskerakonna nahas, kes kõik lootsid, et kõik jätkub nii nagu vanamoodi, aga ega ikka ei jätku küll," lisas Rein Lang.

Lang lisas, et kõik, mis on Reformierakonnaga juhtunud, on juhtunud Reformierakonna enda tõttu, mitte teiste tõttu. "See aeg peaks olema nüüd läbi, kui otsida vaenlasi kuskilt mujalt."

Nii Lang kui ka Kallas ütlesid, et pärast järgmisi riigikogu valimisi ei ole mõistlik ühtegi erakonda võimaliku koalitsioonipartnerina välistada.

Erakonna liige Kalle Palling ütles üldkogu eel, et tänane päev on märgilise tähtsusega, kuna valitakse uus juht, kes hakkab erakonda ette valmistama kohalikeks valimisteks ja seejärel riigikogu valimisteks.

Seda, et üks kandidaat oleks halb ja teine hea, Pallingu sõnul ei ole. "Olen nõus, et kummalegi kandidaadile ei saa ette heita, et nad on suletud või vähe avatud või liialt avatud. See on ikkagi sõltuvalt olukorrast erinev ja mõlemad on pontentsiaalselt väga head juhid Reformierakonnale," ütles Palling, kes andis oma toetusallkirja Kristen Michalile.

Reformierakonna juhatusse kandideerisid Leo Aadel, Arto Aas, Yoko Alender, Deniss Boroditš, Jüri Jaanson, Joel Jesse, Kaja Kallas, Siim Kallas, Erkki Keldo, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik, Urmas Kruuse, Kristjan Kõljalg, Ants Laaneots, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Urmas Paet, Kalle Palling, Rait Pihelgas, Heidy Purga, Mati Raidma, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Maido Ruusmann, Andrus Seeme, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Terje Trei ja Mart Võrklaev.

Urmas Sukles võttis oma kandidatuuri üldkogul tagasi.

Reformierakonna esimehe valimise elektrooniline eelhääletamine lõppes neljapäeva õhtul. Nii elektroonilise eelhääletamise kui ka pabersedelitega hääletamise tulemused tehakse teatavaks üldkogul pärast pabersedelitega hääletamise lõppu.

2. jaanuarist alates said erakonna liikmed hääletada elektrooniliselt Reformierakonna esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide poolt.