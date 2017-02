SOS Lasteküla nimetas uueks patrooniks Kristi Kallase

Kristi Kallas (Foto: Peeter Langovitš)

Ühingu teatel on Kristi Kallasel tundlikkust ja piisavalt sotsiaalset närvi, et olla eeskõnelejaks lastele, kel pole oma elus vanematega vedanud.

Proua Helle Meri algatatud missioon, et ametis oleva presidendi abikaasa on ühtlasi ka SOS Lasteküla patroon, katkes möödunud aastal, kui president Kersti Kaljulaiu abikaasa ei soovinud seda rolli kanda.

“SOS Lasteküla nõukogu valik langes Kristi Kallasele, sest ta on missioonitundega naine, hea abikaasa, tubli ema ja vanaema, kes on olnud Eesti ühiskonnas ühtaegu nähtav ja samas nähtamatu,” ütles SOS Lasteküla tegevdirektor Margus Oro.

SOS Lasteküla patrooni peamiseks rolliks on erinevate ettevõtmiste algatamine ja toetamine, mille eesmärgiks on laste sotsiaalne abistamine, vanemliku hoolitsuseta lastele suunatud heategevus ning professionaalsele kasuperele toetuva peremudeli tutvustamine laiemale avalikkusele.

Kristi Kallas on üle 30 aasta tegutsenud arstina. Talle on väga südamelähedane heategevusvaldkond ning ta on pikaajaline Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi toetaja. Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu toetab Kristi ja Siim Kallase allfond stipendiumiga Eesti ajaloo mõtestamist teatris.