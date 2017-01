Kaitseminister nimetas mereväe ülemaks Jüri Saska

Jüri Saska (Foto: ERR)

Tsahkna sõnul peab kaptenleitnant Jüri Saska tooma mereväe välja usalduskriisist, mille on põhjustanud ühe laeva meeskonna tegevus.

Eelmine mereväe ülem mereväekapten Sten Sepper astus tagasi pärast seda, kui maksu-ja tolliamet avastas miini jahtijalt Sakala suures koguses maksumärgistuseta alkoholi ning tubakatooteid.

Maksu- ja tolliamet avastas mullu 11. novembril Tallinnasse paaripäevasele puhkusele saabunud NATO miinitõrjegruppi kuuluva miinijahtija Sakala pealt 56 kasti sigarette ning umbes tuhat liitrit kanget ja natuke lahjat alkoholi, mis kõik olid maksumärkideta.

Kaptenleitnant Jüri Saska sõnul tajub ta suurt vastutust mereväe ülema teenistuskohale nimetamisel.

„Näen suure väljakutsena mereväe sisemist korrastamist, hea töökeskkonna tagamist ja maine loomist,“ ütles kaptenleitnant Saska. „Tähtis on, et mereväelased tunneksid uhkust enda, kaastöötajate ja organisatsiooni üle. Selle saavutamiseks on vaja kaht eeldust: head sisemist õhkkonda ja välist toetust.“

Jõgevamaalt pärit Jüri Saska asus 1993. aastat ajateenistusse Peastaabi autokompaniis. Pärast ajateenitust lõpetas ta Rootsi Mereväeakadeemia ja asus teenima mereväe laeval Sulev.

Kaptenleitnant Jüri Saska on teeninud peaaegu kõigil mereväe laevadel ja staapides ning ka Eest, Läti ja Leedu ühise miinitõrjegrupi Baltroni staabi operatiiv- ohvitserina. Kaptenleitnant Saska oli Eesti mereväe lipulaeva Admiral Pitka komandör 10 kuu jooksul, kui Admiral Pitka oli NATO 1. alalise miinitõrjegrupi staabilaev.

Kaptenleitnant Saska on teeninud Mereväebaasi ülema, mereväe staabi ülema ja mereväe laevastiku ülema ametikohtadel. Ta on lõpetanud Belgias miinisõjakooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Ameerika Ühendriikide mereväe staabikolledži ja Ameerika Ühendriikide Mereväe juhtimiskolledži. Tal on rahvusvaheliste suhete magistrikraad Salve Regina Ülikoolist Ameerika Ühendriikides.