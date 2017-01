EAS-i juhtinud Alajõe palus Ermamaa toetuse katta maksumaksja rahast

Maria Alajõe (Foto: ERR)

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja toonane juhatuse liige Maria Alajõe arvutasid viis aastat tagasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud kirjas Ärma talule antud toetuse õiglaseks tagasimakseks veidi üle 68 000 euro, kuid leidsid, et selle võiks kogu ulatuses katta MKM-i Phare programidest ning juba toona ei pidanud EAS tõenäoliseks, et Ärma talu pärast Toomas Hendrik Ilvese presidendiametist lahkumist turismiteenuseid edasi pakub.

Alajõe saatis 24. jaanuaril 2012 tollasele majandusministrile Juhan Partsile kirja, milles küsis, kas viimane peab võimalikuks katta OÜ-le Ermamaa makstud toetuse tagasinõue MKM-i Phare programmide riigisiseste vahendite jäägist, kirjale oli viieks aastaks seatud märge "ametkondlikuks kasutamiseks", mille kehtivus sai läbi eelmisel nädalal, kirjutab Postimees.

Alajõe märkis Partsile saadetud kirjas, et presidendi ametihüvede seaduse järgi võib siseminister määrata riigipeale pärast tema ametivolituste lõppu kaitse, lähtudes ohuhinnangust.

"Kujunenud olukorras ei olnud Toetuse saajal võimalik toetuse eest rajatud vara sihtotstarbelisel kasutamisel ette näha vabariigi presidendi ametihüve seadusest tulenevaid piiranguid ning sellest tulenevaid piiranguid projekti elluviimisel," kirjutas Alajõe.

Alajõe märkis kirjas, et võttes arvesse, et kuigi toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamisega kaasnenud kohustusi, so kasutada toetusega rajatud vara sihtotstarbeliselt vähemalt viis aastat, on nimetatud kohustuse osaline täitmata jätmine tingitud ettenägematust asjaolust, mistõttu EAS peab põhjendatuks katta tagasinõue siseriiklikest vahenditest.

"Johtuvalt eeltoodust pöördub EAS majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole küsimusega, kas MKM peab võimalikuks ja põhjendatuks eelnimetatud tagasinõuet suuruses 68 224,08 eurot katta MKM Phare programmide siseriiklike vahendite jäägist," kirjutas Alajõe.

Alajõe leidis, et OÜ Ermamaa on toetusega rajatud turismitalu kasutanud sihtotstarbeliselt 13. märtsist 2006 augustini 2007 ehk aasta ja viis kuud.

Raha, millega Alajõe soovis Ilvese kohustusi katta, polnud tulnud mitte Euroopa Liidust, vaid see oli projektide riikliku kaasfinantseeringu summa ehk maksumaksja raha, mis oli juba aastaid EAS-i reservis kasutuna seisnud ning ministeeriumi toonasesse juhtkonda kuulunud inimesed on meenutanud, et Parts sai selle peale väga vihaseks.

Juhtkond arutas teemat mõne minuti ja Parts ütles EAS-ile, et võtku see kiri kiiresti tagasi ehk sellist pakkumist pole olnudki ning see ei tulnud kõne allagi ja sinna see ka jäi.

Alajõe selgitas MKMile tehtud järelepärimist sellega, et EAS nägi ühe võimalusena OÜ-le Ermamaa makstud toetuse katteallika muutmist, millega viia projekt presidendi turvanõuete tõttu välja struktuuritoetuste regulatsiooni alt.

"Seega küsis EAS-i juhatus 2012. aasta jaanuaris MKMi seisukohta katteallika muutmise kohta. Rahastamine EASi reservide arvel oleks võimaldanud sõlmida toetuse saajaga eraldi lepingu, millega kohustada teda projekti jätkama peale presidendi ametiaja lõppu või tagastama toetuse mitte kohe, vaid pikema perioodi jooksul. MKMist kahjuks EASi juhatusele sellele kirjale mingit tagasisidet ei antud, mistõttu ei saanud sellist lahendusvarianti ka rohkem analüüsida," selgitas Alajõe.

EAS teatas mullu oktoobris, et esitas OÜ-le Ermamaa tagasinõude 19 039 eurot pärast selle osaniku Toomas Hendrik Ilvese avaldust mitte jätkata toetuse eest rajatud OÜ Ermamaa sihipärast kasutamist. Ilves tegi EASile avalduse mõni päev pärast presidendiametist lahkumist. Ta maksis 190 392-eurosest toetusest 10 protsenti tagasi kohe oktoobris.

EAS lähtus tagasinõuet esitades juhatuse 30. märtsi 2012 otsusest, mille järgi küsib EAS toetuse tagasi vaid osaliselt, juhul kui Ilvese presidendiametist lahkumisel ei jätka Ärma talu tegevust turismitaluna, nagu nägid ette toetuse andmise tingimused.

EAS-i kiri Partsile

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11 Meie: 24.01.2012 nr 1.1-9/12/988

15072 TALLINN

Seisukoha küsimine toetuse tagasinõude (EU22876) rahastamiseks Phare programmi jäägist

EAS juhatuse 13.03.2006 a otsusega nr 1-19.7/3886 (edaspidi Otsus) rahuldati OÜ Ermamaa (edaspidi Toetuse saaja) taotlus registreerimisnumbriga EU22876 majandus-ja kommunikatsiooni ministri 7. mai 2004.a määruse nr 114 „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks-ühtne programmdokument aastateks 2004-2006“ meetme nr 2.4 „turismi arendamine“ osade „Turismi tootearendus ja turundus“ ning „Eestit kui reisisihi tuntuse suurendamine“ tingimused“ (edaspidi Meetme määrus) alusel toetuse saamiseks projektile „Turismiobjekt - ERMA PARK: külalistemaja/ raamatukogu/ konverentsikeskus rajamine Viljandimaale, Abja valda” (edaspidi Projekt).

Taotluse kohaselt soovis Toetuse saaja luua Eestis unikaalse toote Erma Park, kujundades välja avalikuks kasutamiseks mõeldud kultuuri- ja puhkeobjekt inimestele, kes väärtustavad intellektuaalseid harrastusi, hoolivad loodusest ning huvituvad paikkondlikust kultuurist ja eripärast. Keskuse loomise kaudsemaks eesmärgiks on suurendada Lõuna-Eesti kui turismisihi mainet ja võimalusi nii Eesti kui ka väljaspool (sihtturgudena: Saksamaa, Rootsi, Soome, Läti, Venemaa, USA).

EASi poolt eraldati Toetuse saajale toetust summas 2 979 000 krooni. Toetuse saajale teostati viimane väljamakse 07.03.2007.a

Toetuse saaja esitas 06.11.2007.a. Otsuse muutmise taotluse, millega soovis muuta oma äriplaani ning peatada ajutiselt Erma Pargi külalistemajas majutus- ja turismiteenuste osutamine avalikkusele. OÜ Ermamaa põhjenduste kohaselt tingis tegevuse peatamise temast mittesõltuv asjaolu, so Toomas Hendrik Ilvese valimine Eesti Vabariigi Presidendiks, mistõttu OÜ-l Ermamaa oli võimatu ühildada Taotluses esialgselt planeeritud äritegevust ja Vabariigi Presidendi ametiseisundiga kaasnevate kohustuste ja vajaduste ühitamist.

EAS juhatuse 20.11.2007.a otsusega nr 13-2/11391 peatati Projekt elluviimine kuni muudatustaotluses toodud takistavate asjaolude (Toomas Hendrik Ilvese presidendi ametiaeg) äralangemiseni, misjärel kohustus Toetuse saaja jätkama Projektis toodud äriplaani elluviimist.

Vabariigi Presidendi viieaastane ametiaeg lõppes 09.10.2011. a. Samas valis Eesti Vabariigi Riigikogu 29.08.2011.a. hr T. H. Ilvese teiseks ametiajaks riigipea ametisse ning hr T. H. Ilves andis Riigikogu ees ametivande 10.10.2011a.

EAS pöördus 19.09.2011 kirjaga nr 1.2-2.6/11/13219 Toetuse saaja poole selgitamaks Projektiga jätkamise ja Projektiga seotud eesmärkide saavutamise võimalikkust, paludes Toetuse saajal kirjeldada Projekti senist kasutamist ning külaliste huvi pakutava teenuse osas.

Toetuse saaja 5.11.2011 vastuse kohaselt Projekti elluviimist takistavad asjaolud ei ole äralangenud ning jätkuvad kuni Vabariigi Presidendi ametiaja lõpuni, so 10.10.2016 a. Ühtlasi kinnitas Toetuse saaja, et Projekti sihtotstarbeline kasutamine toimus kuni augustikuuni 2007.a, misjärel sõlmis Toetuse saaja hr T. H. Ilvesega rendilepingu, mille alusel sai kogu kompleksist Vabariigi Presidendi kodu. Aastatel 2007-2011 on kokku võõrustatud 1056 ametlikku külalist ning umbes 3000 mitteametlikku külalist. Toetuse saaja leidis, et Projektiga rahastatud objekti on kasutatud viisil, mis on kaasa aidanud Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisele.

Arvestades asjaolu, et hr T. H. Ilves valiti teistkordselt Eesti Vabariigi Presidendiks, taotleb OÜ Ermamaa Äriplaani muutmist järgmiselt:

(i) Erma Parg´i külalistemaja majutus- ja konverentsiteenuste avalikkusele osutamise peatamine pikeneb kuni hr T. H. Ilves´e kui Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemiseni;

(ii) külalistekeskuse üürilepingut kokkulepitud tasu eest Kinnistu omanikuga hr T. H. Ilves´ega pikendatakse tähtajaga kuni tema kui Vabariigi Presidendi ametiaja lõpuni;

(iii) võimalusel ja vastava avalikkuse huvi olemasolu korral jääb piiratud ulatuses avatuks avalikkusele Erma Park territoorium, eeldusel, et sellist tegevust on võimalik ühitada Vabariigi Presidendi tegevuskava ning sellele esitatavate nõudmistega, eelkõige turvalisust puudutavate nõuetega.

Presidendi ametihüvede seaduse § 11 lg 4, mille kohaselt pärast presidendi ametivolituste lõppemist võib siseminister vajaduse korral määrata Vabariigi Presidendi Kantselei taotlusel presidendile kaitse lähtuvalt politseiasutuse koostatud ohuhinnangust. Eeltoodust johtuvalt võib eeldada ja on tõenäoline, et Toetuse saajal puudub võimalus ka tulevikus täita Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 41 lg 3 p 11 nimetatud kohustust, so vara sihtotstarbeline kasutamine vähemalt viie aasta jooksul, arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Eeltoodud asjaoludest lähtuvalt ei ole võimalik rahuldada Toetuse saaja 5. novembril 2011. a esitatud avaldust Projekti peatamiseks kuni takistavate asjaolude äralangemiseni, kuna STS § 26 lg 6 sätestab toetuse tagasinõudmise tähtaja, mille kohaselt on võimalik väljamakstud toetus tagasi nõuda viie aasta jooksul pärast toetuse saajale viimase väljamakse tegemist (tähtaeg saabub 06.03.2012a.).

EAS, lähtudes eelkirjeldatud asjaoludest ja võrdse kohtlemise põhimõttest ning toetuse andmise eesmärgist, leiab, et Toetuse saajalt tuleb saadud toetus osaliselt tagasi nõuda. Toetuse saaja on täitnud Projekti eesmärgi osaliselt, so tutvustanud Eestit kui turismi sihtkohta. Toetus tuleb tagasi nõuda osas, millises on Projekti peamine eesmärk - olla avatud kultuuri- ja puhkeobjekt inimestele, kes väärtustavad intellektuaalseid harrastusi, hoolivad loodusest ning huvituvad paikkondlikust kultuurist ja eripärast. Toetus tuleb tagasi nõuda proportsionaalselt sihipäraselt kasutamata jäänud ajaga. Toetuse saaja on toetusega rajatud vara sihtotstarbeliselt kasutanud alates Otsuse tegemisest, so 13.03.2006 kuni august 2007, seega 1 aastat ja 5 kuud. Kokku pidi Toetuse saaja vara sihtotstarbeliselt kasutama 5 aastat arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Seega on tagasinõude arvestamise aluseks võetud 50% väljamakstud toetusest, so 1 489 500 krooni. Seega tuleb Toetuse saajalt tagasi nõuda summa 1 067 475 krooni (1 489 500 / 60 kuud= 24 825, 43 kuud x 24 825 = 1 067 475 krooni), so 68 224,08 eurot.

Kujunenud olukorras ei olnud Toetuse saajal võimalik toetuse eest rajatud vara sihtotstarbelisel kasutamisel ette näha Vabariigi Presidendi ametihüve seadusest tulenevaid piiranguid ning sellest tulenevaid piiranguid Projekti elluviimisel.

Võttes arvesse, et kuigi Toetuse saaja ei ole täitnud toetuse saamisega kaasnenud kohustusi, so kasutada toetusega rajatud vara sihtotstarbeliselt vähemalt 5 aastat, on nimetatud kohustuse osaline täitmata jätmine tingitud ettenägematust asjaolust, mistõttu EAS peab põhjendatuks katta tagasinõue siseriiklikest vahenditest.

Johtuvalt eeltoodust pöördub EAS Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole küsimusega, kas MKM peab võimalikuks ja põhjendatuks eelnimetatud tagasinõuet suuruses 68 224,08 eurot katta MKM Phare programmide siseriiklike vahendite jäägist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Maria Alajõe

Juhatuse liige