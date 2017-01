Pevkuri ja Michali kinnitusel on neil koht teineteise meeskonnas olemas

Kolmapäeval Tallinna piirkonna liikmete ees debateerinud Reformierakonna esimehekandidaadid Hanno Pevkur ja Kristen Michal kinnitasid teineteisele, et pärast üldkogu on neil esimeheks saanu meeskonnas koht olemas.

Michal ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Tallinnas oli debati vastu huvi suur. "Siin küsiti erilise huviga, millal saame peaministri ja millal Tallinna linnapea koha," ütles ta.

Michal ütles, et Reformierakonna esimees peab esimese asjana mõtlema sellele, et partei on praegu opositsiooni liider, mis tähendab omakorda seda, et erakond peab olema tugev alternatiiv.

"Parempoolne liberaalne alternatiiv sellele sisuliselt kolmele Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale valitsuses. Kui mõtlen pikemat plaani, siis Eesti jaoks on olulised majandus-, julgeoleku-, haridusküsimused. Neid teemasid käsitlesime," selgitas ta.

Vastates küsimusele, kelleks ta peale Reformierakonna esimehe veel tahab saada, ütles Michal, et järgmine oluline väljakutse on kohalikud valimised. "Ma kavatsen Tallinnas kõvasti tööd teha ja kui hästi läheb, äkki saan linnapeaks," ütles ta.

Hanno Pevkur märkis, et oluline on see, et Reformierakonna liikmed teeksid oma valiku, sest mida tugevam on esimehele antav mandaat, seda lihtsam on edasi minna.

"Erakond peab minema edasi ühtse meeskonnana ja küll siis tulevad ka järgmised võivud nii kohalikel valimistel, riigikogu valimistel kui ka europarlamendi valimistel," sõnas ta.

Ei Michal ega Pevkur kandideeri erakonna juhatusse. "Arvan, et on aus oludes, kus oleme erakonna esimehe kandidaadid, jääda ka nende liistude juurde. Kui erakonna liikmed annavad mulle mandaadi olla erakonna esimees, siis teen seda tööd täie pühendumusega. Kui ei anna, siis taandun lihtliikmeks ja nii on," selgitas Pevkur.

"Tahan öelda Hanno kohta - ta ei jää kindlasti lihtliikmeks, tal on kindel koht minu meeskonnas," kommenteeris Michal.

Pevkur selgitas, et on Michaliga kokku leppinud, et ükskõik, kumb võidab, ühtse meeskonnana minnakse edasi. "Kui mina võidan, siis Kristen saab jätkata volikogu esimehena, pürgida linnapeaks ja koht minu meeskonnas on tal loomulikult olemas," ütles Pevkur.