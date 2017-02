Politseimajor Ago Leis: Eestis tegutseb 10-15 kuritegelikku ühendust

(Foto: ERR/ Hanna Samoson)

"Kuritegelike ühenduste all mõeldakse tavapäraselt maksukurjategijate, salasigarettide vedajate või klassikalisi organiseeritud kuritegevuse grupeeringuid. Reaalses elus on need veidi erinevad asjad," ütles Leis usutluses Eesti Päevalehele.

Tema sõnul pärineb klassikaline organiseeritud kuritegevus juba 1980. aastate lõpust ning need grupeeringud on stabiilselt olemas olnud ja juba sellest ajast oma mõju avaldanud, kuid politseile on teada, millised kuritegelikud ühendused on ja kes kuuluvad liidrite hulka.

"Puhtalt Eesti-põhiseid grupeeringuid pole. Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse tegevus on olnud viimasel ajal pärsitud. Praegusel ajal ongi nii, et ühes kuritegelikus ühenduses on nii vene rahvusest isikuid, lõunamaalasi kui ka eestlasi. Enam ei saa gruppe rahvusliku kuuluvuse pinnalt eristada," tõdes Leis.

Tema kinnitusel on keskkriminaalpolitseil piisavalt hea ülevaade, eeskätt neist, kellega parasjagu töötatakse. "Korraga kõikidega tegeleda ei jõua, aga järk-järgult. Meie teadlikkus suureneb pidevalt," kinnitas Leis.

Motojõukude tegevust monitoorib politsei samuti. "Ütleme nii, et motojõukude liikmed ei ole politseile suurt peavalu tekitanud. Klassikalises mõttes ei saa me ka nende puhul rääkida organiseeritud kuritegelikust jõugust," tõdes Leis.